LA SITUAZIONEPADOVA Cala la pressione in Azienda ospedaliera. Dopo due mesi di instancabile lotta al Covid, la terza ondata sembra scemare e in corsia si cerca di tornare alla normalità. Il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio è libero dalla scorsa settimana e ora sono stati riconvertiti anche la Clinica medica I e la Medicina generale al settimo piano del Monoblocco. Agli inizi di aprile in via Giustiniani i posti letto...