LA SITUAZIONE

PADOVA Banchi e sedie più piccoli dello standard, per guadagnare spazio in classe. LUfficio scolastico provinciale sta effettuando una ricoginizione tra i poli didattici di città e provincia per stendere una sorta di lista della spesa utile allacquisto di arredi, se non proprio di taglia small, dalle dimensioni contenute. Lanno scolastico riprenderà a settembre rispettando naturalmente tutte le regole, compreso il fondamentale distanziamento sociale: ecco che occupare meno spazio in aula potrebbe rivelarsi una buona strategia per aumentarne la capienza. «E in corso la raccolta del fabbisogno espresso dalle scuole che, laddove lo richiedano, possono disporre di banchi e sedie di dimensioni più piccole come misura indispensabile - conferma il provveditore agli studi Roberto Natale - per garantire lidoneità delle aule ordinarie, e quindi il rispetto sia delle misure di prevenzione del contagio, sia delle tradizionali misure di sicurezza. In realtà non cè uno standard, ci sono diverse misure, tutte certificate».

La rendicontazione terminerà martedì, dopodiché lUfficio scolastico di via Cave invierà al Ministero dellIstruzione lelenco delle necessità espresse che si riusciranno a soddisfare a livello locale, cioè con le risorse dei singoli poli didattici o dei Comuni di riferimento; in caso si sfori la capacità economica territoriale si potrà utilizzare un fondo messo a disposizione del Ministero, budget straordinario per docenti, personale Ata, e appunto attrezzature come sedie e banchi.

IL MINISTERO

Le indicazioni del Ministero sulla data dell'inizio delle lezioni parlano del 14 settembre: ovviamente a quella data tutto deve essere pronto per accogliere gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in condizioni di totale sicurezza e rispetto della distanza interpersonale. Fermo restando che sedie e banchi alle superiori saranno comunque di grandezza idonea ai loro fruitori.

PALAZZO MORONI

Banchi più piccoli, maggiori distanze per mettere in sicurezza le scuole e nelle aule potrebbero arrivare le sedie con la tavoletta ribaltabile. La corsa ad ostacoli che, entro metà settembre, dovrebbe portare alla riapertura delle scuole, passa anche per il rinnovo dell'arredamento delle aule del Comune di Padova.

«Su questo fronte stiamo lavorando già da qualche settimana ha spiegato ieri l'assessore alla Scuola Cristina Piva Rispetto alle indicazioni del ministero, però, c'è un problema. Nelle circolari, infatti, viene consigliato l'utilizzo di bachi 60 X 40. Peccato che di quelle dimensioni non siano più in commercio in quanto non a norma». «Fortunatamente abbiamo a disposizione parecchi banchi 50X70 che sono leggermente più piccoli rispetto alla misura standard e questo ci consente di recuperare un po' di spazio» ha detto ancora l'esponente del Partito democratico.

Il settore Politiche scolastiche, però, sugli arredi scolastici sta cercando anche altre soluzioni. «Soprattutto per i ragazzi più grandi, quindi quelle delle medie ha detto ancora Piva stiamo valutando la possibilità di fare ricorso dove le aule sono più piccole, alle sedie con tavoletta ribaltabile. Una soluzione che ci potrebbe consentire di guadagnare parecchio spazio». I problemi potrebbero esserci, soprattutto in centro storico dove gli spazi sono piuttosto ridotti e le classi già oggi sovraffollate. «Effettivamente, scuole come le Carraresi o la Manin rappresentano un problema che dovremo affrontare ha concluso l'assessore Un discorso a parte va fatto per la Mameli di via Agnusdei. Qui, infatti, i lavori in corso ci costringeranno a prolungare le lezioni nelle sede provvisoria nelle parrocchia di Madonna Pellegrina. Lezioni che dureranno fino all'inizio di novembre».

Federica Cappellato

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

