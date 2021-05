Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Appena 13 ricoveri in una settimana in Azienda ospedaliera per coronavirus. Poi, 187 nuovi positivi su 11mila tamponi. E attualmente appena 39 ricoverati in ospedale. Con i reparti normali del monoblocco tornati del tutto liberi da pazienti speciali, quando invece ne aveva in 6 piani su 9.Il virus sta battendo in ritirata. Questi dati, riportati ieri dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Giuseppe Dal Ben, sono i...