LA SITUAZIONE

PADOVA Al momento come vaccinatori non sono ancora stati coinvolti. Ma la maggior parte di loro ha già dichiarato di essere pronta a scendere in campo. Certo, con qualche distinguo e con le risposte a un paio di quesiti ancora irrisolti. I medici di famiglia, infatti, dopo la campagna con le dosi anti influenzali, sono a disposizione per partire con l'inoculazione delle fiale anti Covid.

«Abbiamo di dimostrato di essere in grado di effettuare vaccinazioni di massa - ha sottolineato Domenico Crisarà, segretario regionale e vice nazionale della FIMMG, Federazione che in città vanta 600 iscritti -. E d'altro canto le abbiamo sempre fatte. La situazione dal punto di vista organizzativo ora non si discosta molto dall'ultima per contrastare il diffondersi dell'influenza, durante la quale mascherine e rispetto della distanza erano già parole d'ordine. Ma soprattutto in poche ore abbiamo stilato la lista delle priorità, la stessa che dovremmo predisporre adesso. Una perplessità riguarda gli spazi esterni, perché non vorremmo che il Comune confermasse di concederli solo a pagamento, come nel caso dei tamponi, salvo poi dare i plateatici gratis ai farmacisti. Comunque i numeri parlano chiaro: se in un mese e mezzo abbiamo somministrato i due terzi dei vaccini, partendo già a giugno con l'organizzazione, è chiaro che siamo in grado di rispondere pure adesso alle necessità della nuova campagna vaccinale, ma con un po' di tempo davanti. Siamo come una macchina coperta dal cellophane, ma basta girare la chiave e va in moto».

IL PROBLEMA

Ci sono però, due aspetti da chiarire che i medici di famiglia mettono sul tavolo. «Mentre con l'antinfluenzale togliamo il cappuccio alla siringa e iniettiamo la dose - ha detto ancora il segretario della FIMMG - per vaccinare contro il Covid ci vengono date delle fiale che vanno suddivise in più dosi e quindi la differenziazione va organizzata. E poi non va messo in secondo piano il fattore moltiplicatore. Mi spiego meglio. Se io per l'influenza ho vaccinato 1.600 pazienti e stop, nel caso del Covid, qualora siano altrettanti, quando sono arrivato a quota mille devo effettuare il secondo richiamo a coloro a cui avevo iniettato la dose iniziale circa un mese prima, e contemporaneamente procedere con i nuovi. E qui sorge il problema, perché non è semplice affrontare una situazione così complessa».

«Per non parlare - ha detto ancora Crisarà - delle lungaggini legate al fatto che ogni utente che dovrà essere vaccinato potrà farlo solo dopo avere letto e firmato 12 pagine di consenso. E posso assicurare che lo farà se a sottoporglielo sarà il medico di base che conosce, non uno sconosciuto. Comunque a oggi nessuno ci ha contattato. Abbiamo saputo che il sindaco Giordani ha messo a disposizione i padiglioni della Fiera per la campagna vaccinale, ma a noi non è stato detto ancora nulla».

LA POLEMICA

A proposito dell'effettuazione dei tamponi nelle farmacie, Crisarà ha poi aggiunto che l'Ordine sta vagliando l'effettiva legittimità della procedura, in particolare per quanto riguarda la refertazione che a suo avviso spetterebbe solo a un medico. «Lo facciamo - ha concluso - solo nell'interesse della gente. Per esempio, se viene riscontrata una positività, chi controlla poi che il referto venga inserito nel portale? E che obblighi ha il cittadino? E nel caso di irregolarità, chi lo sanziona?».

