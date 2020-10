LA SITUAZIONE

PADOVA A Bologna, cento chilometri da qui, il sindaco Virginio Merola ha deciso: da domani, per ogni fine settimana, dalle 18 del venerdì alle 24 della domenica, ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina in centro storico.

E Padova? Il sindaco ci sta pensando. Studia il modello Bologna, che non è l'unico perché molte città italiane lo stanno applicando, ovviamente ognuna a modo suo. A Foggia, per dire, l'obbligo scatta solo davanti alle scuole. A Genova vale già da una settimana per tutte le vie del centro storico. A Latina si pagano 100 euro di multa. In Sicilia invece la Regione l'ha reso obbligatoria da ieri quando si è fra estranei all'aperto, per tutti coloro che hanno più di sei anni. Così come in Campania e in Calabria. Fatte salve naturalmente le regole già scritte per gli ambienti chiusi.

L'ORDINANZA

Insomma è giocoforza che si andrà verso un'ordinanza, che potrebbe essere emessa anche in questo fine settimana, ovviamente in ragione dell'aumento dei casi di contagio. E non ultimo per una ragione politica. Mentre tutt'Italia si prepara e si protegge , a non far nulla si potrebbe venire accusati di leggerezza. L'impressione è che i cittadini la prenderebbero con filosofia se non con sollievo. È facile notare per chiunque passeggi per la strada e in centro storico che il 90 per cento delle persone che si incontrano portano già la mascherina sul volto. Quindi non assisteremo al dramma partenopeo del: Io non la tollero.

Il sindaco ieri ha fatto avere una dichiarazione che lascia aperta ogni soluzione, ma che annuncia chiaramente come stia riflettendo sul da farsi.

LA RIFLESSIONE

«E' chiaro che seguo con la massima attenzione l'evoluzione dell'epidemia a Padova, fin qui ben controllata dalle strutture sanitarie e dalla diligenza dei padovani. La mascherina è un presidio fondamentale, quindi il consiglio resta quello di usarla sempre, il più possibile. Un piccolo sacrificio che ci protegge e ci difende. Vedo che tantissimi padovani la usano abitualmente anche fuori dagli orari e dalle occasioni previste ad oggi dalle norme, e questo è indice di enorme senso civico».

«Siamo in un equilibrio delicato che dobbiamo mantenere con rigore, da un lato la città si sta rilanciando e come Comune abbiamo voluto confermare in sicurezza i maggiori eventi previsti nei prossimi mesi, dall'altro ogni ricaduta sarebbe drammatica e quindi serve agire con massima prudenza e per tempo. Esperienze come quelle di Bologna le ho viste e le ho ben presenti, ad oggi non escludo nessuno degli strumenti che possono aumentare la soglia della sicurezza della città, ma senza allarmismi e con buon senso. Ecco perché ogni eventuale passo di mia competenza sarà fatto in un ampio confronto con medici ed esperti e seguendo con attenzione la curva dei contagi nei prossimi tempi».

LA MOVIDA

Il primo cittadino come sempre si muoverà in collaborazione anche con gli altri enti istituzionali. Di tempo non ce n'è molto perché fra due settimane potremmo ritrovarci con un altro picco dei contagi e tutti quelli che riusciremo a non contagiare da qui a quel giorno saranno persone salvate.

In questo quadro entra in gioco anche il ruolo delle forze dell'ordine. Il Questore di Bologna, Gianfranco Bernabei, da due anni in Emilia dopo tre anni passati a Padova, ha già annunciato: «Se necessario chiuderemo le piazze della movida. Padova ha 60mila studenti, molti dei quali in giro il mercoledì e il venerdì sera.

Mauro Giacon

