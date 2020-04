LA SITUAZIONE

PADOVA 272 ospiti positivi e altri 85 operatori contagiati. Sono i numeri dell'emergenza Coronavirus nelle case di riposo della provincia di Padova, resi noti ieri durante la conferenza stampa in diretta Facebook dall'Ulss 6 Euganea. Finora sono quattro le strutture in difficoltà monitorate dall'azienda sanitaria: la casa di cura di Merlara, l'Ira di Padova e i centri servizi anziani di Galzignano e Monselice. Ovvero quelle dove ci sono stati dei decessi.

L'ATTIVITÀ

«Nel momento in cui si affronta una pandemia l'attenzione va rivolta alle categorie più fragili ha esordito il direttore generale Domenico Scibetta -. In base alle esigenze abbiamo riorganizzato ospedali e interi reparti, ma anche servizi territoriali. Nel nostro territorio ci sono 37 strutture residenziali, con 4300 ospiti complessivi, dove operano 3200 operatori. In quattro di queste strutture abbiamo avuto dei cluster, aggregati di positivi che hanno imposto alcune misure importanti. Sin dal primo momento è stata avviata con campagna di tamponi per individuare i portatori di Covid-19. Le strutture hanno poi provveduto all'isolamento dei positivi e alle precauzioni con l'utilizzo dei Dpi».

I NUMERI

Ad oggi sono stati eseguiti 2.803 tamponi complessivi tra operatori e ospiti. «Anche domenica abbiamo fatto tamponi in quattro case di riposo ha detto Scibetta - il lavoro non si ferma, va avanti sette giorni su sette. Analizzando i referti finora arrivati, si ha il 4% di positivi nelle case di riposo e lo 0,9% nelle strutture per disabili. Sono numeri contenuti, ma dobbiamo intervenire perché rimangano tali».

Da queste ore scatta la campagna di valutazione del rischio. «L'Ulss ha costituito un nucleo di specialisti formato da medici, igienisti e assistenti sanitari aggiunge Scibetta con il compito di supportare le case di riposo. Significa che, in collaborazione con gli operatori delle strutture residenziali, il team indicherà le misure da adottare per prevenire e contenere il contagio. Si tratta di una valutazione del rischio». Il dramma si è abbattuto nella casa di riposo Pietro e Santa Scarmignan di Merlara, dove gli ospiti dall'8 marzo in poi sono stati decimati. Sono deceduti a causa del Coronavirus ventidue anziani. Prima dello scoppio dell'epidemia, la struttura ospitava 73 persone. Oggi ne sono rimasti soltanto 49, due sono ricoverati al Covid hospital di Schiavonia. Situazione altrettanto delicata si è verificata a Monselice, dove le morti per Covid 19 sono salite a dieci. Al centro di via Garibaldi sono arrivati i primi esiti dei tamponi ripetuti domenica scorsa, dato che le analisi effettuate in precedenza su 31 ospiti avevano dato un risultato dubbio. Quanto agli altri 30 ospiti, 5 sono risultati positivi, mentre gli altri 25 sono ancora in attesa di conoscere l'esito del tampone. I casi dubbi restano comunque confinati nella cosiddetta area gialla creata all'interno della struttura, isolati dal resto degli ospiti per non correre il rischio di contagiarli. Il centro ha anche un'area rossa con gli ospiti positivi e una verde, dove invece alloggiano gli ospiti negativi.

Alla casa di riposo di Galzignano si contano due deceduti, sono stati isolati 42 ospiti e sono risultati positivi sei dipendenti della struttura. Un caso positivo è stato registrato anche nella casa di riposo di Cittadella. All'Ira di Padova i contagi tra gli ospiti sono 62 con due deceduti, gli operatori positivi sono 17.

ALLARME

«Dei 272 ospiti positivi, una trentina sono ricoverati in ospedale specifica Paolo Fortuna, direttore dei servizi sociosanitari -. Il primo passo è stato il blocco degli accessi nelle case di riposo, anche da parte dei parenti. Poi abbiamo creato una compartimentazione interna alle strutture, un po' come le camere stagne di un sottomarino. Se si allaga un'area bisogna chiuderla per tenere le altre operative. È fondamentale la protezione dei negativi. È stata creata un'area di astanteria, dove gli anziani attendono due settimane e l'esito del tampone prima di essere inseriti nella comunità cosiddetta sterile». Altro fronte su cui l'Ulss 6 lavora sono le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca), chiamate a garantire l'assistenza a domicilio di tutti quei pazienti, sintomatici, sospetti o positivi, che non necessitano di ricovero.

Elisa Fais

