LA SITUAZIONE

NOVENTA Le nuove regole imposte dal decreto devono essere ancora oliate. Ieri sembrava a tutti gli effetti il classico primo giorno di scuola. Erano molto confusi gli automobilisti che lungo via Oltrebrenta hanno attraversato i confini veneziani di Stra per entrare nel padovano e viceversa. Con due pattuglie i carabinieri della locale stazione sono rimasti un paio d'ore in strada per iniziare ad educare coloro che per necessità devono utilizzare l'auto o qualsiasi altro mezzo di trasporto.

LE SPIEGAZIONI

«Provengo da Battaglia Terme, sono andata a Fiesso d'Artico a trovare mia figlia che ha appena partorito - ha riferito al personale in divisa una settantenne - non sapevo di rischiare una denuncia».

E ancora: «Sto andando a fare la spesa alla Stanga - ha detto un'altra cinquantenne proveniente da Dolo - mi dispiace, non accadrà più». Di fatto ieri i militari dell'Arma del luogotenente Enzo Callegaro non hanno preso alcun provvedimento penale, ma è chiaro che il rodaggio durerà poco e già da oggi chi palesemente sarà in difetto dovrà rispondere all'autorità giudiziaria del proprio comportamento. Il vero caos in questa prima giornata di controlli è emerso con i precompilati che certificano la natura dello spostamento e le motivazioni.

Quasi tutti gli automobilisti avevano il file nel proprio smartphone, ma nessuno l'aveva stampato e tanto meno compilato. Solo per ieri i carabinieri hanno aiutato le persone di passaggio a compilare il documento di viaggio, ma già da oggi chi non avrà in suo possesso la pezza giustificativa rischierà guai con la giustizia.

L'atmosfera che si è respirata ieri a cavallo tra le 12 e le 14 lungo via Oltrebrenta è stata surreale. Solitamente, nel periodo precedente al Coronavirus, in questa direttrice transitano migliaia di auto e mezzi pesanti. Ieri in 120 minuti sono transitati massimo cinquanta mezzi. Statistiche alla mano gli uomini sono apparsi più preparati alle nuove normative volute dal decreto. Tra gli automobilisti donne, soprattutto di età non più giovanissima, vince ancora l'incertezza. Posso andare a fare la spesa a un discount fuori comune? Mio figlio deve andare a lavorare, posso andare a Padova a tenergli il bambino visto che le scuole sono chiuse? Dopo le 18 devo stare in casa o posso uscire? sono state le domane più frequenti. L'impressione è che tutti coloro che non hanno la possibilità di consultare online le notizie, chi non si documenta con le novità del giorno sui media, fatica a capire e a mettere in pratica le ultime direttive. Nel corso del pattugliamento i carabinieri hanno perso per ogni controllo qualche minuto.

A parte le persone che si muovono per lavoro e per altre problematiche di salute o di bisogni concreti, le forze dell'ordine hanno invitato gli automobilisti a lasciare l'auto in garage e cambiare stile di vita almeno fino al 3 aprile. Tra le persone controllate ieri risultano anche cinque autisti di furgoni e camion.

Ebbene, sono stati gli unici ad essere in regola con il foglio di viaggio e hanno illustrato le motivazioni del transito in maniera impeccabile. L'opinione raccolta è che con il passare dei giorni anche i meno avvezzi a queste nuove regole si registreranno e saranno pronti in caso di posto di controllo. E' solo questione di abitudine. Detto questo i carabinieri ad ogni mezzo fermato hanno ripetuto come una cantilena un'unica frase: «Se non è necessario, lo Stato ci chiede di stare a casa per sconfiggere il Coronavirus, fate tesoro di questo nostro consiglio».

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA