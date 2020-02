LA SITUAZIONE

MONSELICE Quattro nuovi casi di persone colpite da Coronavirus nella provincia di Padova: a Noventa, Saonara, Villa del Conte e Monselice. A darne conferma sono stati i rispettivi i sindaci. Proprio la città della Rocca ieri è stato il primo comune ad aver inviato alla Regione la richiesta di attivazione della procedura per la valutazione del riconoscimento della dichiarazione dello stato di crisi per calamità, dopo aver adottato misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. La richiesta parte dall'accertamento di alcuni casi di pazienti positivi al Coronavirus ricoverati all'ospedale monselicense Madre Teresa di Calcutta.

LA LETTERA

«A seguito dello stato di emergenza e di allarme sociale e delle stesse misure adottate dalle autorità, le attività economiche e produttive, comprese quelle del settore turismo, hanno subito e stanno subendo gravi evidenti danni. ha spiegato il sindaco Bedin Per questo chiediamo di prendere atto di questi gravi danni, attivando le procedure di valutazione per ottenere da parte della Regione del Veneto il riconoscimento della dichiarazione di esistenza dello stato di crisi per calamità. L'impatto più devastante di questo virus è sulla nostra economia. L'emergenza sta veramente mettendo in ginocchio tantissime attività in tutto il territorio: urge correre ai ripari. Abbiamo a cuore le nostre aziende e tutte le attività produttive che stanno subendo ripercussioni negative a causa dell'emergenza Coronavirus». Per quanto riguarda il caso di contagio, il sindaco si limita a dire che «risulta sotto controllo».

GLI ALTRI COMUNI

Il comune di Noventa Padovana si è svegliato ieri con la notizia di un primo caso di positività al Coronavirus. A rendere pubblica la notizia è stato il sindaco Luigi Alessandro Bisato: «Un cittadino che ha riferito: L'autorità si trova ricoverato in ospedale a Padova in reparto». Il paziente sarebbe un uomo di mezza età. Il suo caso viene collegato al focolaio di Vo' Euganeo. Sono in corso verifiche ulteriori per capire se persone della stretta cerchia del paziente risultato positivo possano o meno aver contratto il virus. La notizia è tenuta monitorata minuto per minuto anche dal presidente della Casa di riposo di Noventa Padovana Denis Cacciatori, che ospita un centinaio di anziani. «Per salvaguardare la salute dei nostri ospiti e del personale operante all'interno della struttura - ha riferito Cacciatori - abbiamo deciso di annullare le visite parenti e di concedere l'accesso solo agli operatori».

Nel tardo pomeriggio di ieri è giunta anche la notizia di un caso analogo a Saonara. In una nota diffusa dal sindaco Walter Stefan si legge: «Ho appena ricevuto un'informativa dell'Autorità Sanitaria dell'Ulss 6 nellòa quale viene comunicato che un cittadino residente a Saonara è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente posto in isolamento fiduciario nella propria residenza». Stefan ha concluso: Nell'augurare una pronta ripresa al nostro concittadino, si raccomanda a tutta la cittadinanza la scrupolosa osservanza alle pratiche di igiene».

Dopo le 21 anche il sindaco di Villa del Conte Antonella Argenti ha dato informazione di un caso di positività nel suo Comune: «La persona non ha sintomi e attualmente è in quarantena fiduciaria, monitorata dalle autorità sanitarie. Anche la cerchia dei familiari è posta sotto osservazione. Racconando ai miei concittadini il rispetto delle norme igieniche. La situazione è sotto controllo».

