MERLARA Ventinovesima vittima: a Merlara l'incubo sembra non avere fine. Tanto più se a morire è proprio la prima anziana risultata positiva al Coronavirus, all'interno della struttura su cui nei giorni scorsi la procura di Rovigo ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato per fare chiarezza sulla gestione dell'emergenza. Venerdì pomeriggio i carabinieri del Nas, a cui è affidata l'indagine, hanno fatto un'ispezione nel pensionato di via Roma chiedendo copia degli atti relativi ai deceduti, ai ricoverati e agli altri ospiti nonché i documenti sui protocolli messi in atto per affrontare l'emergenza Covid. Neanche il tempo di terminare il blitz e la casa di riposo è stata travolta dall'ennesimo lutto. Il maledetto virus ha portato con sé Ornella Folcato, 85 anni di Castelbaldo, nonché la prima contagiata del Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan.

Era stato proprio l'esito positivo del suo tampone a scaraventare il pensionato nell'incubo Coronavirus, domenica 8 marzo. Così come le sue dimissioni dal Covid hospital di Schiavonia, 25 giorni dopo, avevano acceso in tutti la speranza che il peggio fosse passato. Invece all'interno del pensionato i letti vuoti sono sempre di più. Su 73 ospiti iniziali, oggi ne sono rimasti soltanto 43, a cui si aggiunge l'anziana ancora ricoverata. «Avevo sentito mia mamma tre giorni prima, in videochiamata racconta Grazia Mantovani, la figlia dell'ultima vittima . Ci mandavamo dei baci attraverso lo schermo, era tornata quella di sempre. Pensavo che il virus l'avesse abbandonata». Invece no: Ornella, ricoverata la mattina dell'8 marzo scorso con tosse e difficoltà respiratorie, era stata dimessa il 2 aprile e risultava ancora positiva. Il timore di una ricaduta c'era ma nessuno si aspettava che la 85enne si spegnesse all'improvviso.

«Mamma era una donna di poche parole e se n'è andata senza dire nulla» racconta la figlia, dispiaciuta di non poterla salutare con un degno funerale. L'anziana era entrata nella struttura tre anni fa: una decisione presa di comune accordo con la figlia e legata soprattutto al desiderio di stare in compagnia. Quella di Ornella, che ha sempre lavorato come bracciante agricola, è stata una vita travagliata perché è rimasta vedova due volte. La prima a soli 34 anni, con due figli di 7 e 10 anni a cui provvedere. «Partecipava alle iniziative organizzate dall'Auser e frequentava la parrocchia racconta la nipote Monia . Ci mancherà molto». Ornella lascia i figli e quattro fratelli. Dalla Residenza Scarmignan la ricordano come una donna dal carattere mite e dalla fede incrollabile: ci teneva a partecipare alla messa che il parroco celebrava in struttura tutti i mercoledì mattina. Adesso invece don Lorenzo Trevisan celebra le messe a porte chiuse ma in diretta Facebook. Durante quella di stamattina, a cui parteciperanno il sindaco Claudia Corradin, il suo vice Matteo Migliorin e la presidente della Scarmignan Roberta Meneghetti, il sacerdote ricorderà tutte e 29 le vittime della struttura.

Preghiera e cordoglio: a mezzogiorno le autorità civili e religiose raggiungeranno il cimitero per deporre un mazzo di fiori a nome dell'intera comunità, in segno di omaggio e di affetto a tutti i defunti e in particolare alle vittime del pensionato. Oggi è anche l'ultimo giorno di servizio per i cinque infermieri militari che per venti giorni hanno affiancato gli operatori della Scarmignan nel fornire cure e assistenza agli anziani. «Dei 24 contagiati su un totale di 45, soltanto 7 restano ancora in quarantena. Sulla Scarmignan, oltre alla calamità del Covid-19 si è abbattuta anche un'altra bufera, di natura sindacale. Nei giorni scorsi infatti, i sindacalisti hanno elencato tutte le presunte mancanze della struttura nel gestire l'emergenza. «La direzione ha fatto tutto il possibile afferma il dottor Salvatore També, medico del pensionato . Nei primi giorni sono arrivate donazioni di tute e mascherine FFP2 da parte di alcuni privati. Nel frattempo la direzione ha procurato dispositivi analoghi che ci hanno permesso di evitare il totale collasso. Anche i militari dell'esercito hanno dato un grande aiuto, così come i tre infermieri fatti arrivare dall'area polesana».

Maria Elena Pattaro

