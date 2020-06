LA SITUAZIONE

MERLARA Le porte della casa di riposo di Merlara, che in questi mesi hanno fatto da trincea nella battaglia tenace contro il nemico invisibile, ieri si sono aperte per accogliere un nuovo ospite. Il primo dopo l'emergenza coronavirus che qui ha lasciato una ferita profondissima: 34 chiodi conficcati nel cuore dell'intera comunità, uno per ogni anziano morto durante l'epidemia. È un nonno di Merlara a occupare uno di quei tanti letti rimasti vuoti, entrando a far parte della grande famiglia della residenza Pietro e Santa Scarmignan, la prima dell'intera provincia in cui il virus si è diffuso, decimando gli ospiti. Erano 73 prima di quel fatidico 8 marzo in cui è stato scoperto il primo contagio. Adesso ne rimangono soltanto 39: sono i nonni-guerrieri che il virus lo hanno sconfitto o che non si sono mai lasciati contagiare. Centonove giorni dopo, il pensionato ormai Covid-free, è pronto a voltare pagina. La struttura ha riaperto ai nuovi accessi, nel pieno rispetto dei protocolli emanati dalla Regione. La lista di attesa conta una decina di nomi, ma le accoglienze vanno scaglionate.

LA RIPRESA

«Puntiamo ad avere 45 ospiti totali già entro fine luglio» spiega la presidente Roberta Meneghetti. L'obiettivo è raggiungere i 60 posti letto occupati: una cifra che sarebbe il punto di equilibrio tra la tenuta economica e il rispetto dei protocolli di sicurezza visto che in caso di nuovi contagi gli ospiti verrebbero isolati in appositi spazi. C'è ancora un vetro a filtrare gli incontri tra gli anziani e le loro famiglie. Gli incontri, da prenotare al telefono, durano un quarto d'ora: sguardi commossi, parole affettuose, mani che si appoggiano alla vetrata in cerca di un abbraccio che non può esserci ancora. Ma va bene così, il peggio è finalmente passato. Si vede negli occhi sorridenti degli operatori, che sono tornati a essere presenze riconoscibili e rassicuranti per gli anziani che prima stentavano a riconoscerli sotto le tute e dietro le visiere.

SICUREZZA

Adesso che tutti si sono negativizzati, i dipendenti indossano soltanto guanti e mascherina e ogni 20 giorni scatta il tampone. Le attività si fanno solo in piccoli gruppi e gli anziani passano ancora molto tempo nelle loro stanze, ormai quasi tutte singole. «Abbiamo capito che il virus si è diffuso per la forte socialità del pensionato osserva la Meneghetti . Gli ospiti trascorrevano molto tempo insieme quindi il Covid si è trasmesso con facilità e qui dentro si è concentrata un'alta carica virale».

«Una tragica casualità» secondo la presidente di una struttura che sta cercando di rielaborare il lutto insieme a tutte le figure che ci gravitano attorno. Se la messa di domenica 8 giugno celebrata dal vescovo Claudio Cipolla in onore dei nonni della Scarmignan è stata un sollievo collettivo, non sono mancate le occasioni di raccoglimento più intimo. Come l'incontro di sabato scorso tra i familiari delle vittime organizzato dalla psicologa volontaria Laura Padmah Galantin nella sala civica di Merlara. Tra le foglie del ficus benjamino, c'erano 34 bigliettini scritti dagli operatori del pensionato per ricordare uno a uno i nonni scomparsi, morti senza fare rumore, proprio come le foglie che si staccano dai rami per una folata di vento.

«I familiari hanno apprezzato molto questo momento racconta la presidente . Nei loro occhi si leggeva il rammarico di non essere stati lì accanto ai loro cari nel momento del trapasso. Il vero trauma è stato questo, legato alle circostanze in cui questi anziani si sono spenti. Questo incontro è stato terapeutico anche per noi del pensionato: nessuno ci ha rimproverato nulla, anzi i familiari ci hanno dimostrato gratitudine per aver accudito i loro cari fino all'ultimo». Una boccata d'ossigeno che anche gli operatori si erano concessi la settimana prima, in un incontro pensato proprio per rielaborare il difficile vissuto di questi mesi. I nonni invece hanno messo nero su bianco, con la loro grafia tremolante, le paure ma anche le speranze e i ringraziamenti nelle lettere rivolte a papa Francesco che il parroco don Lorenzo Trevisan ha consegnato direttamente nelle mani del santo padre durante l'udienza privata di sabato scorso.

E per il futuro? La Scarmignan guarda avanti, al progetto di ampliamento della struttura che a inizio marzo era pronto per l'appalto dei lavori. «Erano previsti 100 posti totali, adesso dobbiamo apportare delle modifiche alla luce delle nuove esigenze di distanziamento spiega la Meneghetti . Faremo meno ma la nuova struttura sarà a misura di persona. E se in autunno ci sarà una nuova ondata, ci faremo trovare preparati».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA