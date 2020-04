LA SITUAZIONE

MERLARA La tregua nella casa di riposo di Merlara è durata soltanto cinque giorni. Da lunedì il Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan non registrava nuovi decessi. Ventidue i letti rimasti vuoti da quando il pensionato è diventato un focolaio di contagio: una triste conta che sembrava essersi fermata e a cui si era aggiunta, giovedì pomeriggio, la notizia confortante delle dimissioni dal Covid hospital di Schiavonia della prima anziana contagiata. Ma purtroppo il nemico invisibile è tornato a colpire: nella notte tra sabato e ieri è morta Eufemia Buson, 87 anni, di San Pietro Viminario.

IL RAMMARICO

«È stato un colpo durissimo commenta la presidente Roberta Meneghetti anche perché la signora non era tra i pazienti critici, anzi, presentava sintomi blandi e non ci aspettavamo proprio che venisse a mancare». Quella di Eufemia è la ventitreesima croce piantata dalla casa di riposo, in cui prima dell'epidemia erano ospitati 73 anziani. Oggi ne restano 49, di cui 46 positivi al Covid più un'anziana ricoverata a Schiavonia. Il virus ha colpito anche gli operatori: al primo giro di tamponi i contagiati erano 25 su 45, oggi il numero è sceso a 17 perché alcuni si sono negativizzati durante la quarantena e sono rientrati in servizio. Da una settimana, a dare manforte ci sono anche cinque infermieri militari, coordinati dal colonnello medico Fabio Soldà. Nonostante tutti gli sforzi fatti, il virus continua a uccidere i nonni di Merlara.

LA STORIA

Eufemia Buson era entrata nella residenza Scarmignan cinque o sei anni fa, quando aveva iniziato a manifestare i primi problemi di salute. Originaria di San Pietro Viminario, aveva dedicato gran parte della sua vita ad accudire i genitori e un fratello disabile, morto una decina di anni fa. Un altro fratello, invece, è mancato circa due mesi fa a causa di un tumore. Sabato notte l'ennesimo lutto per la famiglia di San Pietro Viminario. Il sindaco Federico Curzio, dispiaciuto per la morte dell'anziana, che avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 26 aprile, la ricorda come una donna molto gentile e garbata. «La sua morte ci ha ammutoliti afferma la Meneghetti, presidente della Scarmignan perché sembrava essersi lasciata ormai alle spalle la fase più critica della malattia. Se anche dove meno te lo aspetti di punto in bianco c'è un cedimento, non sappiamo più cosa pensare sul decorso di questo virus». A preoccupare è la consapevolezza che quello di Eufemia potrebbe non essere l'ultimo decesso. Il bollettino di guerra si allunga proprio quando la tregua durata cinque giorni aveva fatto ben sperare. «Era una settimana fortunata, ma non è finita, non voglio illudermi», conclude amareggiata la Meneghetti. Per fortuna l'affetto e la solidarietà non mancano, anzi continuano a fiorire «come peschi a primavera», per usare le parole della presidente. L'Azione Cattolica di Padova ha donato al pensionato due tablet da usare nelle videochiamate tra gli ospiti e le loro famiglie, il medico di base ha recapitato alcuni prodotti per sanificare gli ambienti e il fiorista, visto che la Pasqua è ormai alle porte, ha intenzione di regalare dei fiori per portare un po' di profumo e colore nella struttura ferita dal Coronavirus.

Maria Elena Pattaro

