LA SITUAZIONE

MERLARA Al dolore per l'ecatombe di anziani si è aggiunta ora anche la preoccupazione per il fascicolo aperto dalla procura di Rovigo sulla casa di riposo di Merlara. Ieri i carabinieri del Nas hanno acquisito le cartelle cliniche e la documentazione relativa ai dipendenti e ai dispositivi di sicurezza personale usati. «Sono molto amareggiata per quello che sta succedendo commenta il sindaco Claudia Corradin, in prima linea nella gestione dell'emergenza perché tutto è stato fatto sempre nella maniera più trasparente. Sono fiduciosa che in questo momento di difficoltà tutto venga chiarito perché abbiamo rispettato le direttive». L'obiettivo dell'inchiesta è fare luce sulla lunga fila di croci piantate dal Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan nell'ultimo mese: 28 decessi su 73 ospiti presenti nella struttura allo scoppio dell'epidemia. Adesso dei 44 ospiti rimasti, 25 sono ancora positivi, gli altri sembrano in via di guarigione a giudicare dall'esito negativo del primo tampone di controllo.

L'OPERATIVITÀ

Gran parte dei 24 operatori contagiati, su un totale di 45, è già operativa tanto che domani i cinque infermieri dell'esercito, arrivati 20 giorni fa, cesseranno il loro servizio a Merlara. Decessi e contagi: su questi numeri i carabinieri del Nas, guidati dal maggiore Marco Passarelli e coordinati dal procuratore Carmelo Ruberto, cercheranno di fare chiarezza. Perché il Covid-19 ha provocato così tante vittime, più che nelle altre strutture per anziani? Al momento l'indagine non ipotizza reati né indagati.

I SINDACATI

Le presunte mancanze della struttura sono state però sollevate dalla Fp Cgil di Padova. Come prima cosa il sindacato contesta l'assenza di una cabina di regia professionale nella gestione della prima fase dell'emergenza, visto che il direttore Mauro Badiale e la coordinatrice Elisa Oppio (marito e moglie) erano partiti per le vacanze a fine febbraio. Al loro ritorno, l'11 marzo, la Scarmignan si era già trasformata in un focolaio di Coronavirus. La Cgil punta il dito anche contro l'assenza di spazi idonei a separare la zona rossa dalla zona verde e sull'assenza di un registro dei visitatori in cui annotare ingressi e uscite nonostante le visite fossero stata sospese già il 24 febbraio. Il 13 marzo (il giorno prima del primo decesso) il sindacato, insieme ai colleghi della Fp Cisl e Uil Fp, aveva inviato una lettera alla direzione della Scarmignan, all'Ulss 6 e alla Regione Veneto per accendere i riflettori sulla situazione del pensionato. «Da parte nostra afferma Michele Roveron, segretario generale di Fp Cisl Padova Rovigo le richieste fatte su Merlara hanno riguardato soprattutto i tamponi e all'attuazione di un piano idoneo per isolare chi era stato colpito dal virus in modo da evitare che il contagio si propagasse ulteriormente. Abbiamo chiesto più volte se la direzione, assente allo scoppio dell'emergenza, avesse fornito indicazioni precise sull'attuazione dei piani di intervento disposti dalla Regione. Dalla Scarmignan ci hanno sempre risposto che si sono attenuti in maniera scrupolosa alle indicazioni ricevute. Adesso la palla passa alla procura che verificherà eventuali responsabilità».

Il sindaco replica: «Direttore e presidente non vedono da un mese i figli per potersi dedicare al pensionato. Questo la dice lunga sul loro impegno».

IL CONTAGIO

Le tensioni sindacali relative all'assenza dei vertici della struttura e di adeguati dispositivi di protezione individuale erano emerse già all'indomani del focolaio ma erano passate in secondo piano alla luce del precipitare degli eventi. Fino ai giorni scorsi quando la voce dei sindacati si è levata con forza denunciando le presunte mancanze e la procura ha aperto un fascicolo. «Abbiamo sempre operato nella massima trasparenza rispettando i protocolli, come è stato osservato dall'unità operativa regionale venuta a controllare la Residenza spiega il vice sindaco Matteo Migliorin . Direttore e coordinatrice si sono spesi in maniera totale dal giorno del loro rientro, addirittura rinunciando a vedere i figli, mandati dai nonni, pur di continuare a lavorare. Non ci aspettavamo un'indagine ma vista la drammatica situazione credo che un'analisi sia doverosa, fermo restando che certe esternazioni sindacali ci sono apparse inappropriate soprattutto in un contesto così particolare e delicato».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA