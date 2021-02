LA SITUAZIONE

COLLI EUGANEI Hanno riaperto tutti lunedi scorso. Ma è stato come camminare sulle macerie. Locali rimasti chiusi troppo a lungo, clientela ancora timorosa di potersi sedere a tavola e normative interpretate in modo incerto, hanno tenuto distante i clienti dalla sale dei ristoranti dei colli. Il ritorno in zona gialla e la riapertura di bar e locali pubblici insomma non è stato il tanto atteso ritorno alla normalità. Il personale di sala ed in cucina è ancora dimezzato ed il ricorso alla cassa integrazione massiccio. E la situazione non sarà diversa se l'approccio dei clienti sarà tiepido.

LA DELUSIONE

«Prima di aprire i battenti lunedì scorso esordisce Nicola Pellizzari, titolare dell'omonimo ristorante a Montegrotto avevo cercato di attivare il servizio di ristorazione aziendale. Ma è stato un bagno di sangue, e non solo per la vocazione più turistica del mio locale. Ho visto clienti non abituali che entravano quasi intimoriti, senza sapere se potevano farlo o meno. Il ritorno alla normalità? É stato come pedalare in salita. Fino a oggi (ieri, ndr) si contavano larghi vuoti in sala. L'unica sensazione positiva è stata quella di rivedere i volti dei clienti abituali, al posto di quelli occazionali. E questo fa capire che la situazione, sia pure con fatica, sta finalmente cambiando». La svolta è data dai numeri delle prenotazioni che vanno verso cifre normali. Il ristorante Da Nicola infatti va già verso il tutto esaurito nelle aperture di sabato e domenica prossima. Lo stesso avviene anche negli altri locali dei colli. «Dei 180 coperti che facevamo abitualmente in altri periodi dell'anno assicura Andrea Legnaro, contitolare assieme al padre dell'Antica Trattoria da Ballotta a Torreglia ne copriremo 100 nel prossimo week end. I clienti, soprattutto quelli abituali che si sono subito interessati dall'apertura del nostro locale ad inizio settimana, saranno sistemati con ogni cautela in termini di distanziamento e di sicurezza».

L'INIZIATIVA

A vincolare ancora l'attività dei ristoratori sono gli orari. Ma pur di offrire un posto a tavola a quanti hanno deciso il prossimo week end di regalarsi finalmente un pranzo al ristorante, i titolari sono pronti a fare i doppi turni. La Trattoria da Ballotta ad esempio terrà i battenti aperti addirittura sino alle 15 sabato prossimo. A far capire che la stagione sta cambiando e che è desiderio di ristoratori e clienti voltare pagina, è anche l'esordio, nella carte del menù, dei primi piatti di primavera. «Abbiamo già proposto spiega Nicola Lionello, patron del ristorante Da Taparo di Torreglia, oltre che presidente del consorzio enogastronomico della Tavole Tauriliane le erbette di primavera e questo ha già suscitato l'interesse dei clienti che hanno infittito le prenotazioni del fine settimana. Sinceramente dopo l'avvio in sordina dell'attività di lunedì scorso, non ce l'aspettavamo. L'unico cruccio è quello del personale che non riusciamo ancora a reintegrare completamente. Solo per il pranzo di domenica prossima potremo infatti schierare la nostra formazione tipo». La voglia di ritrovarsi a tavola dopo un Natale di costrizione è insomma la sensazione còlta dai ristoratori. E questa senzazione positiva che fa seguito al momento di incertezza vissuto subito dopo l'apertura costituisce per i ristoratori un'opportunità da cogliere al volo. Ma se il desiderio dei clienti è quello di ritornare finalmente alle buone abitudini, quello degli operatori è di proseguire in serenità. «Mai come in questo momento sottolinea ancora Nicola Pellizzari - abbiamo bisogno di poter fare il nostro lavoro come siamo capaci. Senza intoppi e senza altre interruzioni di sorta. Abbiamo resistito finora, consapevoli però che un'altra interruzione costituirebbe per molti di noi, non solo un'azione immotivata, ma un colpo economicamente durissimo. Dal quale non saremmo capaci di rialzarci più».

Lucio Piva

