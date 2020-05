LA SITUAZIONE

CITTADELLA «O si muore di virus o di fame». Eloquenti le parole di Giovanni Bacchin, presidente dell'associazione di esercenti e commercianti Vivi Cittadella, contitolare de L'Autostazione, spazio della ristorazione nel centro della città murata con 25 dipendenti. «Avute alcune indicazioni governative ed in attesa di altre - spiega - gli operatori utilizzeranno questi primi due-tre giorni per adeguarsi. Si pensi solo agli allestimenti dei plateatici in base alle scelte dei Comuni. La riduzione dei posti a sedere è di almeno il 30%, dipende dalle metrature ovviamente. Per gli esercenti la vera sfida sarà quella dell'aperitivo e del dopocena, qui c'è il rischio di non rispettare le distanze. Importante l'attenzione degli avventori. Finora chi ha potuto svolgere le consegne a domicilio, lo ha fatto per far fronte alle spese e mantenere un contatto con i propri clienti: non è certo una soluzione risolutiva».

«Dopo tre mesi di sosta c'è la voglia di ritornare in negozio, incontrare i clienti. Ci siamo attrezzati secondo le indicazioni anche se alcune non sono ancora ufficializzate - sottolinea Andrea Lago, titolare del negozio Marte Abbigliamento sulla centrale via Marconi e di un altro al centro Le Centurie di San Giorgio delle Pertiche - Come operatori del settore abbiamo cercato il più possibile di confrontarci. Penso che distanza di sicurezza, igienizzazione delle mani, mascherine e sanificazione rendano sicuro il ritorno dei clienti. Gli abiti non dovranno essere igienizzati, basta che le mani di chi li tocca lo siano. Gli spazi commerciali saranno invece depurati quotidianamente. Una prima valutazione sulla risposta del pubblico si potrà fare trascorsa una settimana dalla riapertura. Rimangono però alcune incognite, come ad esempio la possibilità di lavorare alla domenica. Per ora non c'è».

C'è poi la questione saldi. «Federmoda ha proposto di spostarli al primo agosto ed è giustissimo. Mantenerli ad inizio luglio equivale ad un suicidio dopo che siamo rimasti tutti chiusi e non c'è liquidità. Necessita però una coscienza da parte di tutti gli operatori: se i saldi saranno rimandati - evidenzia Lago - non si dovrebbero proporre vendite promozionali. Questo divieto dovrebbe essere chiaramente previsto e sanzionato. Ho invece già visto delle vetrine con questi messaggi. Il settore ha bisogno di incamerare, in caso contrario liberalizziamo tutto da subito».

«Abbiamo lavorato bene con il delivery le cui richieste sono diminuite non appena è stato possibile effettuare l'asporto dei prodotti - evidenzia Matteo Zanetti, titolare dell'omonima gelateria in centro storico - Il pubblico è venuto direttamente in negozio. Ma attende di ritornare a gustare il gelato nel modo classico, sul cono, e ora sarà possibile».

«La stima generale del settore per quest'anno è del 50% di vendite in meno, la nostra officina è al lavoro per il 60%. Igienizziamo le auto quando il cliente le porta e alla riconsegna, dopo due mesi di fermo totale si ritorna alla normalità», le parole di Carlo Faggin, amministratore della concessionaria Manzotti Srl e titolare dell'officina Sca a Cittadella.

Da Palazzo Mantegna, sede del municipio, il sindaco Luca Pierobon fa presente che sono stati «sospesi i pagamenti per l'occupazione delle aree pubbliche fino al 30 settembre, in attesa del consiglio comunale del 10 marzo che stabilirà la scontistica». «Abbiamo disposto la liberalizzazione degli orari, siamo in attesa di altre indicazioni governative. Nostra intenzione è di triplicare gli spazi esterni e stiamo parlando con gli operatori per valutare la pedonalizzazione del centro tutte le sere».

Importante termometro della situazione per Cittadella, sarà il ritorno di tutti gli operatori nel tradizionale mercato settimanale del lunedì mattina. Già dalle vendite che si registreranno dalle 7 alle 14 si potrà avere una prima indicazione se le persone saranno uscite di casa solo per il desiderio di farlo, o anche perchè hanno voglia e soprattutto possibilità, di fare acquisti.

