BOVOLENTA L'82% degli ospiti è positivo al coronavirus. E così la casa di riposo si chiude completamente per fermare il contagio. Chi entra, non esce, tanto che il personale resterà giorno e notte per due settimane. Succede alla Sereni Orizzonti di Bovolenta. Già da ieri mattina è partito il progetto sperimentale, con comunicazione a prefetto, sindaco, ulss e sindacati, ma poi, in una nota diffusa nel pomeriggio, l'azienda udinese ha spiegato: I tamponi finalmente effettuati dalla Ulss 6 Euganea nei giorni scorsi hanno evidenziato 55 casi positivi su 67 ospiti e 8 casi positivi su 35 dipendenti. Gli ospiti risultati positivi sono in gran parte asintomatici, i restanti presentano invece lievi sintomi (febbricola a 37,4). Ospiti negativi e positivi sono stati immediatamente separati fra loro, tramite opportuna divisione dei piani e dei reparti.

Ed ecco la soluzione pensata per cercare rimedio: «A fronte di questa situazione delicata, ma stabile, la direzione di Sereni Orizzonti ha deciso di comunicare al Prefetto di Padova, al Sindaco di Bovolenta, alla Ulss 6 Euganea e alle organizzazioni sindacali l'intenzione di avviare a partire da giovedì 16 aprile (ieri, ndr) un progetto sperimentale di gestione operativa in emergenza. Quest'ultimo consiste nella permanenza volontaria in struttura, per i prossimi 15 giorni consecutivi, dei dipendenti (coordinatore della struttura, operatori socio-sanitari, infermieri e addetti alle pulizie) che prestavano già servizio presso la Rsa. In tal modo potranno essere garantiti agli ospiti tutti i servizi necessari. Insomma un lockdown nel lockdown, una chiusura completa come quella che era avvenuta a Schiavonia già il 21 febbraio e a Merlara l'8 marzo. Nessuno entra, e nessuno esce.

Sereni Orizzonti precisa anche che dal punto di vista economico questi professionisti riceveranno in busta paga un bonus concordato con l'azienda e la loro assistenza continua avverrà sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro. La Sereni Orizzonti nella comunicazione sottolinea il fatto che l' Ulss 6 Euganea ha effettuato solo pochi giorni fa i tamponi, che hanno evidenziato una elevata percentuale di positivi, oltre l'80% degli ospiti, un dato che stride con le altre case di riposo del territorio, Piove di Sacco e Conselve, che con numeri molto più alti di degenti, non riscontrano finora nessun caso di positivi, mentre a Pontelongo sono 11 su 80.

D'altro canto la stessa Sereni Orizzonti, che gestisce pure la Rsa dell'ospedale di Conselve fa sapere che in quella struttura i tamponi fatti sui 54 ospiti e sui 35 dipendenti sono risultati tutti negativi, mentre ieri è stato effettuato un nuovo test sierologico programmato dalla stessa Ulss, peraltro titolare della Rsa, i cui risultati saranno noti nei giorni a venire. Da sottolineare che alla Rsa di Conselve i pasti arrivano dalla cucina di quella di Bovolenta, con accorgimenti particolari, data l'emergenza in atto.

Anche i sindacati intervengono: «Abbiamo inviato una nota urgente alla Direzione di Sereni Orizzonti a Udine per comprendere le linee della nuova organizzazione e del piano di emergenza legato a questa situazione di criticità», spiega Franco Maisto della Cisl Funzione Pubblica di Padova e Rovigo. «Devono essere rispettate le normative di riferimento per la piena garanzia dell'assistenza agli ospiti e allo stesso tempo non deve mancare un ragionamento chiaro sui lavoratori. Per tutti gli operatori socio-sanitari in servizio che rimarranno in attività nelle due settimane, ci preme avere certezza sulla loro sicurezza, dispositivi di protezione, ma anche per l'alloggio. Non dovrà mancare nessun servizio essenziale, la Cisl resta a disposizione per un tavolo di confronto con Sereni Orizzonti».

Il sindaco Anna Pittarello, mentre assicura «di essere in continuo contatto con la direzione della Rsa di Bovolenta. Con la Protezione Civile abbiamo fatto arrivare alla Sereni Orizzonti 19 brandine per consentire una sistemazione dignitosa al personale che ha scelto di restare in servizio per due settimane». Nessuna reazione, per il momento da parte dei parenti degli ospiti, anche se tra di loro è palpabile la preoccupazione: si teme la strage successa già a Merlara.

Nicola Benvenuti

