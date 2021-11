Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEABANO TERME Il click-day di ieri per il bonus termale di 200 euro non è partito davvero nel migliore dei modi. A partire dalle 12, ora di avvio stabilita per cominciare a inserire i dati dei clienti che avevano fatto richiesta di usufruire dello sconto sul soggiorno negli hotel, il sito internet di Invitalia è andato subito in tilt. Impedendo agli alberghi di procedere al caricamento dei dati.Poi, per alcune ore, ha funzionato...