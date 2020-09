LA SICUREZZA

VO' (PADOVA) Polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. Ma anche volontari della Protezione civile e Alpini. Tutti insieme, ognuno con un compito ben preciso, per far funzionare al meglio ogni aspetto legato alla sicurezza e al cerimoniale. La visita a Vo' del Presidente della Repubblica Mattarella ha mobilitato decine e decine di uomini e donne in divisa e in borghese dalla giornata di domenica alla tarda serata di ieri. Prima i sopralluoghi, poi la bonifica di strade e piazze, infine la chiusura del centro del paese con transenne e posti di blocco. Tutto organizzato nei minimi dettagli per evitare incursioni e disordini. E alla fine tutto è filato liscio, tra centinaia di abitanti affacciati alle finestre e altrettanti cittadini assiepati (ma sempre evitando assembramenti) dietro le barriere metalliche.

IL DISPIEGAMENTO

«Abbiamo fatto il massimo sforzo per garantire l'incolumità e la tutela di un'altissima personalità come il Presidente della Repubblica - spiega il questore Isabella Fusiello - In campo ci sono polizia, carabinieri e finanza anche con reparti specializzati come il Reparto Mobile della polizia, il Battaglione dei carabinieri e i Baschi Verdi della Guardia di Finanza. La prima riunione organizzativa, presieduta dal prefetto Renato Franceschelli, era stata oltre un mese fa. Poi sono state coinvolte le istituzioni locali, dal sindaco alla Protezione civile, per effettuare i vari sopralluoghi e valutare eventuali criticità. L'impegno è stato molto importante perché di fatto c'erano da organizzare due distinti eventi: quello della Presidenza della Repubblica in piazza e quello del Ministero dell'Istruzione a scuola».

LE PRIME CHIUSURE

I servizi delle forze dell'ordine a Vo' - nel paese diventato lo scorso marzo zona rosso con tanto di intervento dell'esercito per chiudere gli accessi - sono iniziati domenica e sono proseguiti a pieno ritmo ieri mattina quando sono stati predisposti i vari presidi nel paese e in altre zone dei colli euganei. «Ci sono vari contingenti - spiega il questore Fusiello - e ogni zona è controllata per evitare problemi». Gli anziani alla Locanda al Sole fissano il corteo presidenziale e sorridono: «Quando è venuto l'esercito c'era da aver paura, ora ci meritiamo la festae ci divertiamo».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA