LA SICUREZZA

PADOVA «L'esperimento di chiusura dell'Isola Memmia sarà ripetuto anche nel prossimo fine settimana». La notizia viene direttamente dal sindaco Giordani che ieri ha commentato positivamente le azioni che sabato e domenica hanno portato all'isolamento della parte centrale del Prato dalle 14 alle 19, in chiave di sicurezza sanitaria e anche di ordine pubblico dopo la rissa fra giovani di due sabati fa.

«Sono stato lì sia sabato che domenica a verificare che fosse tutto a posto - ha detto il sindaco - Ero triste ma la salute viene prima di qualsiasi cosa. Io spero che i ragazzi capiscano. So che è bello stare tutti assieme ma non possiamo permetterci di contagiarci. Inoltre siamo a un filo per passare all'arancione. E su questo le ordinanze contano poco, vale solo il comportamento, se sbagliamo poi ne paghiamo gli effetti. Non solo sulla salute. Tornare in arancione significa distruggere l'economia».

ALTRE AZIONI

Il sindaco però ha fatto intendere che la sola replica della chiusura potrebbe non essere l'unica soluzione per il prossimo week end. «Mi ha fatto impressione vedere l'isola vuota. Inasprimento anche in altre zone? Dietro il Duomo e in piazza non si è verificato alcun problema. Anche i bar non sono un problema, si comportano bene. E' chiaro che con una giornata con venti gradi la gente ha voglia di uscire. Lo desidero anch'io, mi manca andare a cena con la famiglia e gli amici ma bisogna stare attenti. Ogni tanto mi ferma qualcuno per dirmi: quanta gente che c'é. E io rispondo: anche lei è qui, pensiamo di stare a casa. Per quanto riguarda allentare la stretta in Prato lasciando solo un presidio non credo sia fattibile. Dovremmo prendere le temperature di tutti, farli entrare uno alla volta. Però forse potremmo cercare di diluire il flusso dei giovani, chiedere loro di andare nei parchi. Sempre in funzione di non concentrare tutto in centro anche aprire i ristoranti fuori alla sera potrebbe funzionare, sempre nelle regole. Ma non decido io. Io ho deciso solo che manterremo il senso unico consigliato in via Roma verso il Canton del Gallo, una direzione non obbligatoria il cui senso però i padovani hanno capito subito bene».

IL QUESTORE

«Non possiamo essere in ogni piazza e in ogni strada, purtroppo commenta il questore Isabella Fusiello Siamo nella terza fase della pandemia e il rispetto delle regole è fondamentale da parte di tutti, nessuno escluso». Se la situazione non migliorerà dal punto di vista dei contagi e gli assembramenti continueranno a verificarsi, per il questore non è detto che chiusure come quelle dell'ultimo sabato dell'isola Memmia in Prato della Valle non possano ripetersi, soprattutto nel fine settimana quando centinaia di persone si riversano nel centro storico della città del Santo. «Si farà quello che prevede la legge spiega Fusiello Il problema non è che un gruppetto di ragazzi si incontrino in un parco e un altro gruppetto in una piazza dall'altra parte della città. Il problema subentra quando sono centinaia, quando duecento o trecento persone, giovani o adulti che siano, si ritrovano in uno spazio ristretto. Dobbiamo rispettare le norme anti-Covid vigenti anche se non ci piacciono, altrimenti non ne usciremo da questa terribile situazione di pandemia».

Mauro Giacon

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

