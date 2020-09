LA SFIDA

PADOVA Ci deve pur essere una ragione se il Pd in città passa in tre anni da 31.860 voti a 15.243. Se in provincia da 97.848 se ne ritrova 47.617. E se, pur avendo la possibilità di promuovere un solo consigliere regionale per Padova ne fa correre due in una guerra fratricida che ha premiato l'ex onorevole Vanessa Camani imbarazzando il segretario regionale del partito e sindaco di Noventa, Alessandro Bisato.

Un cortocircuito totale. Si è salvata Vanessa Camani con 6.187 voti contro i 5.044 di Bisato. Significa che il partito si è spaccato letteralmente in due. Ma come spiegare la vittoria di una candidatura decisa solo il 22 luglio? «Non voglio fare l'arrogante, ma all'inizio non volevo candidarmi. Sono nella segreteria nazionale del partito con delega al turismo. Ma mi è stato chiesto espressamente perchè una parte non si sentiva rappresentata ed abbiamo scoperto che era quella maggioritaria. Come ho vinto? Essendoci sempre, non solo quando chiedi il voto. Negli ultimi due anni ho dato una mano al partito, ci sono stata per tutti, ed ecco perché ho preso voti anche in alcuni posti della provincia dove non avevo consenso».

Ma è stata anche coerente con se stessa. Dalle critiche feroci a Luca Claudio come consigliera comunale al no all'Autonomia. «Però gli elettori ti riconoscono, capiscono la coerenza e premiano alla fine non le autocandidature ma chi marcia con loro». In che senso? «Molto pratico. Io i banchetti li facevo con i militanti dei circoli. Alcuni circoli li ho anche risvegliati. Chiedevo a loro di accompagnarmi a fare il banchetto. Altri candidati non l'hanno fatto». «Questo è il senso di comunità politica che dobbiamo dare, distinguendoci da Zaia. Vede, il mio slogan era: tutta un'altra storia. Anche sull'Autonomia. L'abbiamo pure aiutato a raggiungere il quorum con le nostre posizioni. E lui poi ce l'ha rinfacciato. Ma sono convinta che per un leghista autonoia significa qualcosa di diverso, federalismo e alla fine indipendenza».

Ma adesso? Ci sono le elezioni comunali nel 2022 e la maggioranza di Giordani è liquefatta. «La sola strada è costruire una comunità che allarga, un partito radicato. Anche le civiche come abbiamo visto hanno orizzonti o territoriali o definiti in un periodo. I partiti invece restano».

