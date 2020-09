SOCIALE

PADOVA «Siamo sommersi da richieste di ogni genere. Tra le associazioni c'è tanta preoccupazione, ma anche una forte voglia di andare avanti. Ci aspettano sfide importanti». Catiuscia De Medio tiene in mano la pubblicazione da oltre 100 pagine relativa all'attività dell'Aics mentre alle sue spalle c'è un'ampia libreria stracolma di faldoni. Sono quelli relative alle 400 associazioni padovane affiliate all'Associazione italiana cultura sport. La pescarese Catiuscia, 47 anni e tre figli, è appena stata eletta nuova presidente provinciale prendendo il posto del decano Angelo Trifiletti (divenuto segretario amministrativo). Un incarico importante, al timone di un'associazione che conta la bellezza di 38 mila soci con discipline di ogni genere (dalla danza all'equitazione, dal pattinaggio al canottaggio) e con ogni fascia d'età, dai neonati agli ottantenni.

I COMPITI

«Noi diamo assistenza fiscale e assicurativa, ma anche ogni altro tipo di consulenza - spiega la nuova presidente - Organizziamo anche una ventina di manifestazioni all'anno come per esempio il Gran Galà provinciale della danza». Non mancano, ovviamente, i temi sociali. «Siamo molto impegnati sul tema della disabilità e ora stiamo lavorando anche un progetto chiamato Progettiamo il futuro per coinvolgere i ragazzi sulla delicatissima questione dell'abbandono della scuola. Due anni fa, invece, abbiamo portato avanti un bellissimo progetto col Ministero della Giustizia coinvolgendo nelle nostre attività alcuni ragazzi messi alla prova».

L'EMERGENZA

Titolari di palestre e organizzatrici di corsi di danza, scuole di ballo e promotori di corsi di teatro. Tutti si sono trovati spiazzati e impreparati davanti all'uragano Covid. «Abbiamo un Covid managar a livello nazionale che ci permette di dare assistenza alle associazioni su qualunque tipo di disciplina. Ora la nostra grande sfida - racconta la presidente De Medio - è aiutare tutte le associazioni a ripartire in massima sicurezza. Da parte delle associazioni c'è tanta paura. Paura di non riuscire a gestire al meglio i protocolli sanitari, certo, ma anche paura di incorrere in salate sanzioni. Il nostro consulto, oltre che amministrativo, è anche psicologico. Le società sportive ne hanno bisogno».

LA SFIDA PERSONALE

In Italia fino all'età di 18 anni, Catiuscia ha vissuto a lungo in Germania prima di rientrare in Italia e stabilirsi a Padova. «Sono da 16 anni operativa in Aics - racconta lei, eletta dal congresso provinciale con l'89% dei voti - Qui ho lavorato a lungo all'ufficio contabilità e ora eccomi nel ruolo di presidente, per i prossimi quattro anni. La squadra su cui contiamo è fatta di persone esperte, il mio compito sarà quello di dare continuità».

Il Congresso ha anche eletto il nuovo direttivo chiamato a gestire le attività dell'ente nei prossimi quattro anni. È composto da Angelo Trifiletti, Giuliana Martinello, Adriana Martini, Giovanna Zandarin, Sergio Polzato, Dario Vettorato, Sergio D'Orazio, Raffaele Savino, Franco Destro e Ruggero Spagolla. Sindaco revisore: Ezio Piovesan. Oltre al Segretario amministrativo, il congresso ha anche eletto il vicepresidente, confermando nell'incarico Sergio D'Orazio. La squadra di Catiuscia è già al lavoro, il contatto con le associazioni è quotidiano e lei è più carica che mai. «Ripartiamo con slancio».

