LA SECONDA ONDATA

PADOVA Da un lato la campagna vaccinale da organizzare, dall'altro i nuovi posti-letto da attivare. Il dottor Daniele Donato, appena nominato direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, lavora senza sosta su due fronti. Se l'arrivo delle nuove dosi del vaccino è atteso con trepidazione da medici e infermieri, i numeri della seconda ondata non permettono di rifiatare nemmeno in questi giorni di Natale. Nei reparti Covid del policlinico di via Giustiniani arrivano ogni giorno tra i 10 e i 15 nuovi ricoverati ed è appena scattata la cosiddetta Fase 5, quella che prevede un ulteriore ampliamento dei posti-letto. Al monoblocco ne sono stati aggiunti 38 nelle ultime ore.

IL DOCUMENTO

L'Azienda ospedaliera ha predisposto, su indicazione della Regione, un nuovo piano che potrà consentire, in caso di necessità, di arrivare fino a 345 posti-letto per pazienti Covid tra il policlinico e l'ospedale Sant'Antonio. Attualmente i posti sono 260 e il tasso di occupazione supera il 90 per cento. L'aumento sarà progressivo in base alle necessità. A spiegare i dettagli è il dottor Donato, già direttore sanitario, che ha appena ereditato la carica di direttore generale da Luciano Flor, chiamato dal governatore Zaia al vertice della sanità veneta. «Intanto abbiamo già attivato altri 38 posti letto - conferma Donato - Di questi, 6 sono posti di Terapia intensiva al quarto piano del monoblocco. Poi ce ne sono altri 32 di Malattie infettive resi operativi all'ottavo piano. I numeri potranno crescere ancora, ci adegueremo all'eventuale incremento».

IN PROVINCIA

La situazione è in continua evoluzione anche all'Ulss 6, dove il numero di pazienti Covid tra prima e seconda ondata è aumentato del 42,8%, da 533 a 761. «L'obiettivo è farci trovare preparati ad un ulteriore picco di ricoveri ha detto il direttore sanitario dell'Ulss, Patrizia Benini, durante l'ultima diretta Facebook - L'apertura di ulteriori 100 posti letto può avvenire solo per riconversione di attività. Non abbiamo problemi di attrezzature fisiche, ma abbiamo necessità di personale».

LA CAMPAGNA

Intanto resta altissima l'attenzione anche sul fronte vaccini. Alle prime 220 dosi somministrate nel V-Day di domenica ora ne fanno seguito altre 7.800. Sono attese questa settimana all'Azienda ospedaliera di Padova e saranno distribuite nelle sedi dell'Ulss e allo Iov. Il cronoprogramma della Regione prevede 34.445 dosi consegnate in tutta la provincia di Padova entro il 25 gennaio. Saranno destinate in via prioritaria a chi lavora nelle strutture sanitarie ma anche a ospiti e personale delle case di riposo. Poi, nei mesi successivi, toccherà al resto della popolazione partendo da chi è più fragile e più avanti con gli anni.

Il policlinico di via Giustiniani domenica ha smistato le 780 dosi iniziali destinate a tutta la Regione e ora l'Azienda ospedaliera rimane il punto di riferimento per lo stoccaggio e la distribuzione nell'intera provincia di Padova. Domenica si sono vaccinati 90 operatori sanitari dell'Azienda ospedaliera, 110 dell'Ulss e 20 dello Iov. «Le 38 mila dosi di vaccini Covid attese in Veneto per oggi sono in ritardo a causa del maltempo. Presumibilmente i vaccini arriveranno in giornata e il processo vaccinale riprenderà domani secondo le modalità previste» ha spiegato ieri mattina l'assessore regionale Manuela Lanzarin nel consueto punto stampa organizzato dalla Regione Veneto. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Azienda ospedaliera attendeva ancora novità, ma intanto il calendario per le prossime vaccinazioni è in via di definizione. Tra oggi e domani la campagna dovrebbe ripartire.

Gabriele Pipia

