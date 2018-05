CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCUOLAPADOVA «Avete presente la classica immagine del meccanico con la maglietta macchiata di olio, al lavoro magari in un ambiente sporco? Ecco, dimenticatela. Il mondo è cambiato, il mestiere si è evoluto. Quell'immagine fa parte del passato, anche se molti ragionando per pregiudizi pensano che appartenga ancora al presente». Sandro Dal Piano propone questo confronto per sottolineare che ora quello metalmeccanico è un settore in grado di offrire ai ragazzi un lavoro solido in condizioni sicure. Dal Piano ricopre il ruolo di direttore...