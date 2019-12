LA SCOPERTA STANGHELLA Clamoroso, ennesimo ritrovamento ieri mattina lungo la

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOPERTASTANGHELLA Clamoroso, ennesimo ritrovamento ieri mattina lungo la statale 16. Mohamed Barbri, il marito di Samira, ha infatti scovato, nascosto nell'erba, un braccialetto in oro appartenuto alla moglie, strappato, con il fermaglio rotto. Il suo legale, l'avvocato Daniele Pizzi, gli aveva chiesto di raggiungere il luogo in cui proprio Mohamed, non più tardi di dieci giorni fa, aveva trovato uno stivaletto di Samira, che la donna avrebbe indossato nel giorno della sua scomparsa, oltre a un portachiavi appartenuto alla 43enne...