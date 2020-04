LA SCOMPARSA

PADOVA Il mondo del ciclismo padovano e nazionale piange Flavio Milani che dopo tre settimane di strenua lotta al Coronavirus si è arreso al flagello dei nostri tempi nella terapia intensiva dell'ospedale padovano. Se ne va un dirigente illuminato, una persona di grandi valori, un gentiluomo d'altri tempi. Sembra quasi premonitore il premio alla carriera a lui consegnato dal presidente regionale Igino Michieletto nel corso dell'ultima festa del ciclismo regionale andata in scena al Crowe Plaza di Limena. Era felice Flavio, quel giorno di metà dicembre, con a fianco come sempre la dolce figura della moglie Nives. Nessuno poteva pensare che a distanza di pochi mesi il corso di una maledetta primavera ce lo portasse via.

LA FOLGORAZIONE

Flavio Milani nasce a Cartura nel settembre 1939. Comincia ad amare il ciclismo nel Giro d'Italia del 49 quando nella tappa Brescia-Abano nella bolgia dell'arrivo riesce a toccare la bici di Fausto Coppi. Una folgorazione. Nel 1956 è uno dei padri fondatori della Cartura Nalin. Della società biancorossa diventerà il factotun (attualmente ricopriva il ruolo di presidente onorario) e principe degli organizzatori con oltre trecento eventi. Negli anni 80 coordina l'attività del fortissimo gruppo di atleti che porterà alla società diciannove maglie tricolori, tre maglie iridate e un titolo europeo. Della sua società era solito dire: «Non siamo i migliori, e neppure i peggiori, siamo diversi». E questa sua diversità si palesava in ogni occasione: amava la forma, la bellezza e l'eleganza, base per lui indispensabile su cui costruire la sostanza. Un esempio: nelle conviviali di inizio stagione o altro, in tempo di email e WhatsApp, gli inviti agli interessati arrivavano sempre per posta in biglietti eleganti con il logo societario tutti firmati a mano.

Oltre che con i dirigenti societari, diventati come una famiglia, amava contornarsi dei suoi vecchi campioni. Alle feste, tra gli altri, erano sempre presenti Primo Fontolan, il primo a conquistare una coppa per il team, Ottavio Milan, il primo vincitore in maglia della Cartura Nalin, e Franco Gandini olimpionico a Melbourne 56 da anni inserito nei quadri dirigenziali. Era attentissimo alle tradizioni come la messa e la preghiera dell'atleta, la benedizione della maglia, la foto di gruppo, che lui puntualmente si preoccupava di trasformare in fotografie cartacee da conservare nell'eccezionale sede-museo della società, da lui curata dall'inizio ai giorni nostri con metodo e perfezione dei dettagli.

Personaggio carismatico, vulcanico, poco avvezzo ai compromessi. Istrionico per cui la sua dialettica forbita poteva essere sferzante, colpire di fioretto e di spada per poi sconfinare nell'ironia e nell'ilarità. Unico. Lasciò il segno anche nel mondo del pallone. Fu lui che nel 1958 propose il calcio giovanile a Cartura e per anni ne sostenne anche la crescita.

RUOLI E PREMI DI PRESTIGIO

Nei primi anni 60 inizia la carriera dirigenziale in seno alla Federciclismo dove ricopre ruoli di grande prestigio: è stato presidente della commissione tecnica regionale e vice-presidente del Comitato regionale. Nel 2000 viene nominato responsabile organizzativo del velodromo Monti, poi diventa segretario del comitato regionale. Nel 2004 è nella commissione nazionale per la revisione dello statuto Federale, quindi viene nominato responsabile della struttura tecnica per il settore strada. Nel 2005 è componente della commissione federale di abilitazione al professionismo. Il 15 marzo 2009 all'assemblea nazionale di Imola viene eletto vice presidente Vicario. Un'attività frenetica, fatta di passione e competenza che gli valgono le massime onorificenze per meriti sportivi: Cavaliere della Repubblica, Stella d'oro della Federciclismo, Stella d'argento e poi Stella d'oro del Coni; diventa anche Ufficiale della Repubblica italiana e Commendatore dell'ordine al merito. E poi i riconoscimenti casalinghi con il prestigioso premio Panathon nel 2010, due anni dopo il Coni regionale lo premia per Una via nello sport e nel 2015 riceve anche il Gattamelata. C'è n'è abbastanza per guadagnarsi l'immortalità sportiva.

