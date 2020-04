LA SCOMPARSA

MONSELICE Si è spento il 28 marzo scorso in una casa di riposo milanese, nel pieno dell'emergenza per il Covid-19, l'ultimo artista futurista, originario della città di Monselice. Franco Scarso aveva compiuto 95 anni il 30 gennaio scorso. Dal 2005, dopo la morte dell'amata moglie Maria Luisa Barittoni e di quella prematura del figlio Antonio, aveva lasciato la Città della Rocca per trasferirsi a Milano dalla figlia maggiore Roberta e, poi, nel 2014 in una casa di riposo della zona, l'Istituto Palazzolo Don Gnocchi. Portava però sempre nel cuore la sua città natale, tanto che non mancava mai di sentire nelle occasioni importanti gli amici monselicensi. Tra tutti il professore Riccardo Ghidotti, storico locale e grande appassionato d'arte, che era solito contattarlo per gli auguri in occasione delle festività di Natale e Pasqua. Così ha fatto anche domenica scorsa, venendo a conoscenza della morte del grande artista, isolato nell'istituto e lontano dalle figlie Roberta e Anna dal febbraio scorso.

TALENTO ARTISTICO

«Scompare l'ultimo artista Futurista lo ricorda commosso Ghidotti Sì, perché, giovanissimo talento artistico, all'età di 13 anni è stato accolto nel gruppo futurista degli artisti monselicensi Savaré, fondato dai pittori Corrado Forlin e Italo Fasulo. Il gruppo fu consacrato da Filippo Tommaso Marinetti con la sua memorabile visita a Monselice nel dicembre del 1936. Franco Scarso partecipò con una sua opera dal titolo Nella soffitta alla III Mostra Futurista del gennaio 1938 tenutasi a Monselice. A questa rassegna artistica parteciparono, oltre a Scarso: De Giorgio, Baldassari, Caviglioni, Dormal, Gagliardo, Grego, Pietrogrande e Valeri. L'esposizione divenne itinerante, toccando le città di Adria, Cagliari e Legnago, Milano e Venezia, ottenendo ampio successo nazionali, ed un particolare spazio dei movimenti pittorici italiani nella Storia dell'Arte. Con l'inizio del conflitto mondiale e la morte dei due fondatori si interruppe il promettente sodalizio culturale del Gruppo Savarè».

Racconta ancora il professor Ghidotti: «Franco frequentò l'Avviamento scolastico sotto la direzione di Silvia Vincenzina Turolla e della maestra Maria Vergani Robba. Con quest'ultima ha intessuto un rapporto duraturo di amicizia fino alla morte di lei avvenuta nel 1979, quand'era ospite nella Casa di Riposo di Monselice. Franco mi confidava che è stata proprio la maestra Vergani ad insegnargli le arti del galateo e della bella scrittura. Infatti nella sua lunga vita, egli ha vissuto con diligenza, raffinatezza d'animo, altruismo e sempre con l'atteggiamento di uomo benevolo e giusto».

FIORE ALL'OCCHIELLO

Franco Scarso amava moltissimo Monselice e i Colli Euganei. Diplomatosi geometra, nonostante un'occupazione stabile alla Cementeria di Monselice, progettò e diresse i lavori per la trasformazione della casa del pretore Secco, a monastero delle Suore Carmelitane di via San Biagio in Monselice, inaugurato il 3 maggio 1951. «Di quella costruzione ne andava fiero, l'additava come un fiore all'occhiello ricorda l'amico Ghidotti - Quando il mondo culturale e associativo di Monselice si diede raccolta intorno all'idea di fondare l'associazione Pro Loco, Franco Scarso rispose fattivamente all'appello. Non solo è stato nel 1983 tra i soci fondatori, ma fu anche per un decennio il secondo presidente della Pro Loco, succeduto all'avvocato Giuseppe Greggio. Durante la presidenza Scarso, il sodalizio ha conosciuto un periodo entusiasmante di attivismo volto al rilancio turistico e culturale della Città della Rocca».

Per tutto il tempo Franco Scarso non ha mai smesso di coltivare la passione per la pittura, né di rendersi utile nella Parrocchia del Duomo di Monselice. «Durante l'ultima mia visita a Milano, prospettavo l'intenzione di proporre all'amministrazione comunale di conferirgli l'attestato di Cittadino Benemerito conclude Ghidotti - Non fu accolta per inanità. Ora che per sua volontà le sue ceneri saranno poste nella tomba di famiglia nel Cimitero Maggiore di Monselice, progettata dal figlio architetto. Spero caldamente che almeno in quella occasione Monselice dia un giusto tributo ad uno dei più meritevoli cittadini».

Camilla Bovo

