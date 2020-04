LA SCHIARITA

GALZIGNANO Nessun nuovo caso positivo alla Residenza al Parco dopo l'ultimo decesso (il tredicesimo dall'inizio dell'emergenza) registrato il 14 aprile scorso. L'amministrazione dell'istituto intravvede l'avvio alla normalizzazione, specificando bene che non si potrà più parlare, dopo le morti da Covid 19 di un ritorno all'ordinarietà. I numeri quindi assestano a 53 la quota degli ospiti positivi. Ma il dato più interessante è che sono già quattro gli anziani rientrati dall'ospedale di Schiavonia, per i quali i sanitari hanno prescritto la continuità delle cure nell'istituto di riposo. «Si tratta ha specificato il direttore della Residenza, Davide Vecchi di ultra ottantenni, per i quali il quadro clinico era apparso delicato. Il fatto che l'evoluzione della patologia sia avvenuta in senso positivo ci conforta. Abbiamo del resto toccato con mano la soddisfazione dei nostri ospiti al rientro nella loro casa. Parlano di scampato pericolo».

Altri anziani al rientro sono attesi nei prossimi giorni. Ma non saranno tutti i 10 ospiti della struttura di via Cengolina ricoverati nel polo sanitario della Bassa. Almeno due o tre casi restano critici. E rimangono ancora confinati nel reparto di terapia intensiva. L'attività di prevenzione e controllo prosegue incessante nell'istituto di Galzignano. «Oggi (ieri ndr) sono stati sottoposti a nuovo esame del tampone 35 casi positivi non sintomatici isolati al secondo piano dell'edificio continua ancora Davide Vecchi ed un secondo esame è già in programma per domani. Potrebbe essere, con tutte le cautele del caso, che in caso di responso favorevole, sia possibile un loro graduale inserimento in regime alberghiero normale». A migliorare una situazione che appena una decina di giorni fa era davvero di piena emergenza ha contributo il graduale rientro del personale. Qualcuno fra gli assistenti è già oltre il 14esimo giorno di quarantena. E vi resterà se gli esami del tampone e quello sierologico non saranno favorevoli. Anche se rimane l'eco dei drammatici momenti vissuti nelle scorse settimane, il clima con le famiglie si fa più disteso. «Non c'è mai stata conflittualità con i congiunti degli ospiti conclude ancora Vecchi al di là dei momenti di scoramento che hanno seguito i decessi. I famigliari continuano a seguire la quotidianità dei loro cari sia in ospedale che qui, nella trasparenza di sempre».

Lucio Piva

© RIPRODUZIONE RISERVATA