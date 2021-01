L'INTERVISTA/2

ABANO A dicembre aveva preso la decisione di aprire i propri 4 alberghi del Gruppo Gb Thermae hotels.

Chiara Borile, ha pagato la scelta?

«Sapevamo che aprire in questa situazione significava rischiare. Economicamente non ci aspettavamo grandi numeri e così è stato. Costi e ricavi non pareggiano mai in queste situazioni. Ma bisogna guardare i dati con lungimiranza e considerando in momento storico crediamo di avere fatto un investimento per il futuro. Abbiamo un congruo numero di clienti che tutti gli anni dedicano le festività natalizie alle cure termali, una buona percentuale di questi ospiti grazie alle misure di sicurezza adottate ai GB Hotels e alla fiducia verso la nostra organizzazione hanno confermato la loro presenza». Per i nuovi ospiti la fangoterapia è stata una bella esperienza da ripetere e da continuare negli anni. Questo ci rende particolarmente orgogliosi e dimostra che il nostro prodotto è sempre un punto di forza straordinario.

La cena di Capodanno?

«Diversa ma sorprendente. E' stata una nuova esperienza professionale ben riuscita, tutto merito dello staff. Mai come quest'anno abbiamo ricevuto ringraziamenti da parte degli ospiti che si sono fermati dai 7 ai 10 giorni. Sono 150 coloro che hanno apprezzato la cena di capodanno in camera, l'organizzazione generale dei momenti più importanti come la cena del 24 dicembre e il pranzo di Natale. Ed infine anche la tranquillità».

Nei 15 alberghi c'erano il 60 per cento di presenze. Confortante?

«Sì, significa che anche in questo momento la voglia di Terme si fa sentire, significa che le Terme Euganee sono una destinazione sicura, significa che quando si lavora bene si viene premiati anche nei momenti piu difficili».

Che strategia di marketing da oggi in avanti?

«Gennaio e Febbraio saranno ancora due mesi difficili durante i quali vorremmo concentrare tutte le richieste all'Abano Grand Hotel, che avrà offerte e prezzi particolarmente vantaggiosi visto il periodo di bassa stagione. Noi siamo già pronti con la comunicazione per incentivare le prenotazioni già dai primi di marzo per tutti gli hotels. Quest'anno più che mai si parlerà di benessere, di sana alimentazione, di difese immunitarie, di fango, di esercizio fisico all'aria aperta, di piscine termali, di respiro, di riscoprire l'energia che c'è in noi».

Prenotazioni?

«Le prime prenotazioni per la prossima stagione sono arrivate dalla Francia. Quindi siamo certi che sarà il secondo mercato dopo l'Italia dove riprendere la comunicazione. Il nostro ufficio di Mosca ci dice che appena saranno riaperte le frontiere ci sarà un boom di russi che tornano in Italia e questo ci conforta perché la Russia è un mercato sul quale abbiamo investito per anni. Non possiamo perderlo. Vorremmo tornare anche a promuoverci nei paesi di lingua tedesca».

Ci saranno colleghi che dovranno gettare la spugna e chiudere?

«Questo potrebbe succedere e mi dispiace».

