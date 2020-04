LA SCELTA

CITTADELLA La ex scuola elementare della frazione di Ca' Onorai di Cittadella dal 2007 è la sede della Fisio&Sport Polimedica, centro fisioterapico creato da Mauro Parolin, che ne è anche direttore tecnico, e Silvia Favaro, direttore commerciale. Direttore sanitario è il medico Matteo Reginato. Un'importante realtà che non si fermata mai nonostante l'emergenza Coronavirus. «Siamo rimasti sempre aperti con tutti i limiti previsti dalla normativa, erogando le sole prestazioni definite urgenze mediche e fisioterapiche legate soprattutto ad interventi chirurgici. Tutto con la massima sicurezza prevista per il Covid-19», spiegano i titolari.

Ciononostante le ripercussioni in termini lavorativi ci sono state e con importanti riduzioni. «Tra medici, infermieri, fisioterapisti, esperti in scienze motorie e personale amministrativo nel centro operano 58 professionisti, siamo al lavoro in cinque-sei persone - continuano Parolin e Favaro - Di fatto operiamo al 15% delle nostre potenzialità, appunto per i soli servizi che sono essenziali per la persona e non possono essere rinviati nel modo più assoluto. Siamo pronti in qualsiasi momento, non appena ci sarà consentito, a ricominciare con il lavoro svolto quotidianamente».

Accanto alle necessità mediche, il centro è partner delle importanti società sportive AS Cittadella 1973 che milita nel campionato di calcio serie B e LupeBasket che gioca nella massima serie della pallacanestro femminile. Se l'attività ordinaria è stata forzatamente ridimensionata, la particolare situazione sanitaria vede la polimedica comunque in prima linea in questa emergenza. «Ci siamo attrezzati per rispondere alle necessità delle aziende per la sicurezza dei dipendenti. Da domani (oggi per chi legge, ndr) nei nostri spazi effettueremo il test sierologico qualitativo che permette di identificare chi è venuto in contatto con il Coronavirus. È un esame propedeutico per la sicurezza di chi deve rientrare al lavoro e per garantire anche un monitoraggio nel tempo sui rischi di contagio. Questo controllo sarà possibile anche per tutti coloro che desiderano avere una maggiore sicurezza personale, quindi anche al di fuori delle necessità lavorative. È un servizio - concludono - svolto secondo il protocollo e che crediamo sia utile a tutta la cittadinanza per ritornare a vivere con maggiore serenità».

Michelangelo Cecchetto

