ALBIGNASEGO Era stato oggetto di numerose polemiche sui social network nelle ultime settimane il centro tamponi di Albignasego gestito dalla Ulss 6 Euganea, soprattutto dopo lo spostamento un mese fa nei locali dell'ex ambulatorio di analisi mediche Pavanello, in via Barbarigo nel quartiere dei Ferri. Ora aprirà anche il sabato mattina e sarà possibile attendere in coda nei gazebo allestiti all'esterno. A non piacere agli utenti erano gli assembramenti che iniziavano a crearsi rispetto ad una domanda sempre più crescente, ma anche gli spazi d'attesa all'aperto senza copertura. Alcuni amministratori comunali avevano già risposto alle critiche in rete, precisando che si trattava di un servizio gestito interamente dall'Ulss 6 Euganea, attraverso personale proprio e una sua organizzazione nei tempi e nei modi di accesso, di risposta e di consegna dei referti, nel quale poco potevano intervenire.

«Il Comune di Albignasego si è occupato di prendere in affitto, sanificare e allestire i nuovi locali: una spesa di cui l'ente si è fatto carico pur di continuare a mantenere in funzione un servizio così importante, soprattutto per i ragazzi delle scuole è stato spiegato ieri - Sempre a carico del Comune sono poi i gazebo, che saranno installati tra qualche giorno, per rendere ordinato e riparato l'accesso e confortevole l'attesa alle persone in coda nei mesi invernali». Ad alleggerire il carico anche l'allungamento dei giorni di apertura. L'Ulss 6 Euganea ha stabilito l'operatività dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, con ultimo accesso alle 12.40. Come sempre sarà sufficiente presentarsi in questi orari muniti di impegnativa medica, sebbene sia in valutazione da parte dell'Ulss un sistema di prenotazione simile a quello dei vaccini. Non esiste, infatti, ad oggi, alcun numero di telefono per le prenotazioni, né per le informazioni relative alla consegna dei referti. Ai proprietari dell'immobile è andata la gratitudine del sindaco Filippo Giacinti «per aver consentito al Comune di utilizzare l'area interna per installare i gazebo, come nel caso del dottor Lazzaretto e del poliambulatorio Elysium, che non c'entrano con l'attività del punto tamponi, ma anche la Parrocchia dei Ferri per aver consentito di utilizzare come parcheggio l'area della piastra polivalente. Infine, non sarà mai troppa la riconoscenza per i volontari senza i quali non sarebbe possibile garantire l'apertura: Associazione Nazionale Carabinieri e gruppo comunale Safety, ai quali si sono aggiunti per il sabato gli Alpini e i Ranger. Nei momenti di difficoltà ed emergenza per una comunità, solo l'aiuto e la collaborazione di tutti consente di affrontare i problemi e ridurre i disagi».

Iris Rocca

