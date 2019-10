CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCADENZAPADOVA L'appuntamento è per martedì alle 16. A Roma, in via Gianbattista Vico, sede del Credito sportivo. E ci saranno anche i rappresentanti del Coni a ricevere la delegazione padovana, capitanata da Diego Bonavina. Il quale conta di uscire dalla riunione con il via libera per realizzare il nuovo Euganeo. Sulla mission Curva Fattori, dunque, è ottimista il titolare della delega allo sport a Palazzo Moroni, che scommette sul buon esito del summit convinto com'è della bontà del progetto che prevede nelle linee essenziali appunto...