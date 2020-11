LA SANITÁ

PADOVA Reparti che cambiano, nuovi medici che arrivano e posti-letto che aumentano. Gli ospedali mettono la corazza e si preparano a una stagione che si preannuncia durissima. I numeri dei ricoveri continuano ad aumentare e l'Ulss si deve adeguare. Succede al polo di Schiavonia, sempre più dedicato all'emergenza, ma anche a Conselve, dove un nuovo reparto aprirà domani proprio per assistere i pazienti Covid. La riorganizzazione complessiva riguarda l'intera provincia con un potenziamento delle Rianimazioni anche a Camposampiero, Cittadella e Piove di Sacco.

NELLA BASSA

Partiamo proprio da Schiavonia, dall'ospedale che la scorsa primavera era diventato l'epicentro padovano della lotta al Coronavirus. L'intenzione delle ultime settimane è stata quella di salvaguardare reparti-chiave come il punto nascite, la pediatria, la dialisi, l'oncologia, la psichiatria e la radiologia. Sono tutti rimasti aperti, così come le attività ambulatoriali. Se la curva epidemiologica dovesse continuare ad aumentare e fossero necessari nuovi posti-letto, però, alcune di queste funzioni potrebbero essere asciugate per far posto ai pazienti Covid.

Ieri il governatore Zaia nel consueto punto-stampa ha parlato così della situazione generale del Veneto: «C'è pressione sugli ospedali perché abbiamo il corrispettivo di quasi tre grandi ospedali dedicati ai ricoverati Covid. In questa situazione andiamo gradualmente a ridurre le attività ospedaliere ordinarie nei Covid center (come appunto l'ospedale di Schiavonia, ndr), salvaguardando dove possibile i punti nascita e salvaguardando gli oncologici e gli psichiatrici. Altre soluzioni non ce ne sono. A oggi i pazienti hanno tutti un letto, fino all'ultimo scegliamo di non svuotare del tutto gli ospedali destinati a essere Covid center».

Proprio a Schiavonia sono risultati positivi negli ultimi giorni otto operatori sanitari, tra cui alcuni specialisti che sarebbero dovuti andare a rinforzare la Terapia subintensiva. Parliamo di quattro persone che lavorano in pronto soccorso (due di questi sono già rientrati in servizio), tre urologi e un chirurgo.

LA NOVITÁ

La novità più importante di giornata arriva dall'ospedale di comunità di Conselve. Sono stati definiti i dettagli che porteranno all'attivazione da domani di un nuovo reparto Covid al quinto piano della struttura. Aiuterà ad alleggerire i posti-letto di Schiavonia e potrà accogliere fino a 15 pazienti Covid già stabilizzati e in attesa di rientro a domicilio. Una sorta di ricovero-cuscinetto, dunque, per pazienti a bassa intensità di cura. L'attivazione del nuovo reparto vedrà il coinvolgimento dei medici di continuità assistenziale. Il reparto sarà attivo per un mese in via sperimentale e poi tutto dipenderà dall'evoluzione della pandemia. La necessità di aprire anche qui un reparto Covid, in ogni caso, testimonia quanto sia delicata la situazione.

I POSTI LETTO

Nei prossimi giorni l'Ulss 6 Euganea presenterà un nuovo piano di organizzazione ospedaliera, redatto sulla base delle direttive regionali. Per dare una boccata d'ossigeno alle rianimazioni nuovi posti letto saranno attivati a Cittadella, Camposampiero e Piove di Sacco. «In questo momento non ci sono posti letto liberi ha spiegato mercoledì al Gazzettino il direttore di Anestesia e rianimazione a Cittadella, Guido di Gregorio - Abbiamo sei pazienti Covid intubati e altri quattro pazienti affetti da altre patologie. L'attività chirurgica prosegue a livelli standard e possiamo contare sulla collaborazione degli altri reparti per i casi più complessi. Ma i pazienti continuano ad arrivare in Pronto soccorso e la situazione globale desta preoccupazione». L'ospedale di Cittadella dispone anche di 14 posti letto di terapia semi-intensiva, tutti pieni. E' full pure il reparto di rianimazione di Camposampiero. Per oggi alle 11 l'Ulss 6 ha programmato una videoconferenza dalla sede padovana di via Scrovegni dove verrà fatto il punto sui contagi e sulla tenuta degli ospedali. Il piano di battaglia si aggiorna giorno dopo giorno.

Gabriele Pipia

