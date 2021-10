Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SANITÁPADOVA Mentre si moltiplicano le sospensioni nella sanità pubblica e privata del padovano, l'Azienda ospedaliera approva il regolamento per il controllo del green pass. In via Giustiniani, con una delibera firmata dal dg Giuseppe Dal Ben, sono state messe nero su bianco le modalità operative per l'estensione dell'obbligo del certificato verde. Saranno i primari dei reparti o i loro delegati a controllare il documento a chi lavora...