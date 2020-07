LA SANITÀ

PADOVA La sanità padovana si prepara a prevenire la seconda ondata di contagi, il piano punta alla pronta disponibilità di letti Covid in reparti e terapie intensive.

«Il Coronavirus ci ha obbligato a creare degli spazi dedicati all'assistenza dei pazienti positivi dichiara il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera, Daniele Donato -. Ora non siamo sotto stress come tre mesi fa, i ricoverati sono meno di venti, ma siamo pronti a fronteggiare una recrudescenza del contagio nel caso in cui si presentasse. La Regione Veneto ha delineato un piano preciso. L'Azienda ospedaliera è stata individuata come capofila Hub per l'emergenza Covid, sono già stati identificati i posti letto da attivare a seconda della necessità. Centrale il ruolo del reparto di Malattie infettive, che è passato da 29 a 58 posti letto e quello della Rianimazione centrale, attrezzata per i pazienti Covid».

In ospedale l'attenzione rimane alta, gli accessi sono contingentati e viene controllata la temperatura corporea ad ogni visitatore e paziente. «Dobbiamo capire che il virus non è sparito aggiunge Donato -, l'utilizzo della mascherina, l'igiene delle mani e il distanziamento sociale servono a limitarne la diffusione».

In prima linea è il reparto di rianimazione, che nelle settimane più critiche è stato completamente isolato e dedicato ai contagiati da Covid-19. «Sulla base delle indicazioni regionali siamo la rianimazione predisposta ad accogliere i pazienti Covid - sottolinea il Ivo Tiberio, direttore della Terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera -. Abbiamo box a pressione negativa, non c'è ristagno dell'aria che può contenere particelle infettive. Il nostro reparto strutturalmente può accogliere una coorte di positivi, riusciamo a isolare fino a sette pazienti nei box. Oggi vediamo piccoli focolai, non siamo davanti a una situazione epidemica come a marzo, ma è bene tenere alto il livello vigilanza».

Ha cambiato pelle durante l'emergenza Coronavirus anche l'ospedale di Schiavonia. «Noi siamo già pronti ad un raddoppio di posti letto, da dodici a trenta sottolinea Fabio Baratto, primario di Anestesia e Terapia intensiva dell'ospedale di Schiavonia - le attrezzature sono al loro posto. In questo momento non abbiamo più pazienti positivi, l'ultimo negativizzato è stato dimesso l'altro giorno. Durante l'epidemia abbiamo chiuso le sale operatorie e abbiamo dedicato la terapia intensiva, l'unità coronarica e la recovery room ai pazienti Covid, avevamo 50 posti letto totali. Nel picco abbiamo assistito 32 pazienti, fortunatamente siamo rimasti sotto la soglia massima. In caso di necessità oggi avremmo quattro posti letto attivabili in pronta disponibilità. Abbiamo una certa esperienza, abbiamo trattato più di 50 pazienti, all'inizio eravamo travolti dall'emergenza ma ora quest'ondata ci troverebbe pronti».

Lo conferma anche il direttore generale dell'Ulss 6, Domenico Scibetta. «L'unica cosa sicura è che se mai ci sarà un ritorno della pandemia, e mi auguro di no, non ci coglierà di certo impreparati. Da questa esperienza abbiamo imparato moltissimo, dal punto di vista professionale ma anche da quello umano e sociale. Abbiamo affinato la capacità di agire nell'incertezza, con tempestività e giocando spesso d'anticipo fa sapere Scibetta -. Se devo pensare alle prime importantissime decisioni, in quelle ore concitate in cui tutto è cominciato, scelte di una strategia che poi le evidenze hanno dimostrato essere vincente, direi che sono state decisioni controcorrente e anticipatorie. In poco tempo abbiamo riorganizzato gli ospedali dell'Ulss 6 Euganea, raddoppiando i posti letto in rianimazione, creando le terapie sub-intensive e attivando quella potente macchina di sanità pubblica territoriale che ha impedito agli ospedali di essere travolti».

Lo sguardo della sanità, ora, è rivolto al futuro. «Abbiamo imparato che, a volte, affidarsi al sesto senso e all'intuito può essere salvifico conclude Scibetta -. Ma anche che la responsabilità individuale diventa responsabilità collettiva. L'ultima astuzia del diavolo è far credere di non esistere, un po' come fa ora questo virus: ecco, noi non ci caschiamo, e continuiamo a comportarci di conseguenza».

Elisa Fais

