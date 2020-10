LA SANITÁ

PADOVA La curva dei contagi aumenta, si allunga anche il numero di persone che devono sottoporsi al tampone e il piano autunnale d'emergenza entra subito in azione: da lunedì il Distretto dell'Ulss 6 Padova Bacchiglione effettuerà i test allo stadio Euganeo, sfruttando alcuni locali coperti messi a disposizione dal Comune, e non più alla sede di via Temanza. Sono dunque pronti all'uso spazi più ampi e riscaldati che dovranno reggere l'urto di una stagione molto complicata. A partire dal 24 ottobre nel fine settimana i tamponi saranno invece eseguiti al complesso dei Colli.

La notizia viene ufficializzata nel giorno in cui Padova registra in 24 ore 91 nuovi casi di Covid (147 casi considerando 36 ore). Nel bollettino vengono calcolati anche due nuovi decessi: un novantenne è morto martedì sera al reparto di Malattie infettiva diPadova. I ricoverati salgono a 37 mentre sono 10 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento sono 1.307, delle quali 208 positive. I due maxi-focolai restano l'istituto superiore Einstein di Piove di Sacco (20 contagi) e l'azienda Centro Carni Company di Tombolo (33 casi). Sale a due il numero di dipendenti comunali positivi a Padova, al Settore edilizia privata di Palazzo Sarpi. Si allunga anche il numero di asili e scuole interessati, che sfiora quota 70. All'asilo San Lorenzo dell'Arcella un bimbo è risultato positivo: tamponi a compagni e insegnanti, tutti in isolamento.

L'Ulss intanto adotta il nuovo Atto aziendale, il documento che disciplina l'intera organizzazione. Le novità sono tante: aumentano i posti letto, crescono le apicalità e ogni ospedale trova una propria vocazione specializzata. Ieri il Dg Domenico Scibetta ha deliberato l'Atto aziendale già approvato dalla Regione, dopo aver avuto il via libera anche di organizzazioni sindacali e collegio di direzione. Al netto dell'ospedale Sant'Antonio, dal primo gennaio scorso sotto la competenza dell'Azienda ospedaliera universitaria, l'Ulss 6 Euganea è passata considerando gli ospedali, gli ospedali di comunità, le Unità Riabilitative Territoriali e gli hospice - da 1.927 a 2.038 posti letto e con un aumento delle apicalità da 67 a 69.

«Se prendiamo in esame il riassetto dell'organizzazione ospedaliera, assistiamo a un aumento da 107 a 109 Unità operative complesse. Particolarmente importante continua Scibetta sono poi la revisione organizzativa e il potenziamento della logica di rete e di specializzazione dell'offerta. Innanzitutto vengono riconosciuti come ospedali spoke i presidi di Cittadella e di Camposampiero. La rete dei laboratori fa poi fulcro su strutture complesse uniche di riferimento per tutto il territorio: penso alla Medicina di laboratorio dell'ospedale di Schiavonia che coordina l'intera rete dei laboratori Ulss così come il Trasfusionale e l'Anatomia patologica dell'ospedale di Camposampiero che fungono da punto di riferimento unico aziendale. Dall'Atto Aziendale ne esce rafforzato il ruolo di Piove di Sacco con alcune peculiarità quali la chirurgia del piede, la chirurgia del pavimento pelvico, la riabilitazione e le riabilitazioni in ambito cardiovascolare e neurologico. Il polo di Schiavonia assume un ruolo di presidio di riferimento per Montagnana e per diverse attività su Piove di Sacco come oncologia, Orl e oculistica».

Non poteva mancare una rinnovata organizzazione a prova di Covid. «Alcune modifiche sono state introdotte anche per rispondere meglio alle nuove esigenze che la pandemia impone: penso all'unità di riabilitazione pneumologica a Cittadella, all'unità letti monitorati a Schiavonia e all'unità denominata strutture intermedie per un più forte monitoraggio e supporto alle residenze per anziani. Sono nate anche unità operative totalmente dedicate a malattie infettive e vaccinazioni. Insomma da questo Atto Aziendale l'Ulss 6 ne esce rafforzata».

