LA SANITÁ

PADOVA Da un lato i reparti che si svuotano, dall'altro le visite che ripartono. Il passaggio del Veneto in zona gialla coincide per la sanità padovana con un tentativo di ritorno alla normalità. L'emergenza Covid non è affatto superata e molti temono di trovarsi a marzo con una terza ondata, ma intanto Ulss Euganea e Azienda ospedaliera accelerano per programmare il maggior numero di prestazioni possibili. I ricoveri di pazienti contagiati continuano infatti a calare e ciò consente di ripartire. Mentre l'Ulss 6 Euganea ha iniziato a riprogrammare 18 mila visite, il policlinico di via Giustiniani è pronto a recuperare seimila interventi chirurgici. La macchina si è rimessa in moto.

LA RICONVERSIONE

Partiamo dall'Ulss 6 Euganea, dove il dg Domenico Scibetta e la direttrice sanitaria Patrizia Benini hanno messo a punto nei giorni scorsi il nuovo piano. Proprio questa settimana gli uffici dell'Ulss stanno inserendo in calendario 18 mila prestazioni ambulatoriali sospese tra novembre e dicembre in concomitanza con la fase più dura della seconda ondata. Parliamo di prestazioni effettuate negli ospedali, perché quelle nei distretti sociosanitari e negli ambulatori privati convenzionati erano proseguite anche durante il picco dei ricoveri.

La ripresa delle visite in ospedale va di pari passo con una riorganizzazione complessiva che prevede la riduzione dei letti destinati ai pazienti Covid e la riconversione per l'attività ordinaria. Sperando che a marzo non si debba tornare indietro, naturalmente. La riconversione è già stata in parte attuata all'ospedale di Cittadella dove sono tornati operativi il reparto di neurologia e un reparto di medicina. Le prossime riorganizzazioni interesseranno Schiavonia e Piove di Sacco.

IN VIA GIUSTINIANI

Anche l'Azienda ospedaliera sta riattivando progressivamente le prestazioni sospese da novembre, quando l'attività ordinaria era stata ridimensionata per far posto ai pazienti Covid. Venerdì sono state aperte le agende per le prenotazioni delle visite ambulatoriali con impegnativa e per le prestazioni in libera professione, ora è la volta dei ricoveri medici e chirurgici. Per l'area chirurgica l'Azienda deve recuperare circa seimila interventi arretrati, per quanto riguarda le visite si parla di alcune decine di migliaia. Nel picco della seconda ondata sono state rinviate 1.500 prestazioni al giorno. Tra novembre e gennaio è rimasto in stand-by il 30% delle visite ambulatoriali specialistiche.

INTRAMOENIA

Nei giorni scorsi si è verificato un boom di richieste in particolare per l'attività intramoenia. Solo nella giornata di venerdì il centralino dedicato ha raccolto 3.700 prenotazioni, un vero e proprio record. Oggi è stata superata la soglia dei cinquemila appuntamenti. Se fa richiesta, un medico dipendente può svolgere anche l'attività libero professionale all'interno della struttura pubblica: in questo caso si parla di intramoenia. Le tariffe, gli orari e i giorni vengono proposti dal medico e concordati con l'azienda. Gli appuntamenti non vengono prenotati attraverso il Cup, ma esiste un numero specifico per la libera professione gestito dall'Azienda ospedaliera e ogni medico ha una sua agenda. La libera professione rappresenta una colonna portante per via Giustiniani, perché l'elevato livello di professionalità offerto da alcuni specialisti richiama pazienti da tutta Italia, persone che arrivano a Padova per ottenere consulenze per patologie complesse.

Altra partita invece sono le visite ambulatoriali specialistiche, prenotate via Cup, per le quali serve l'impegnativa. In questo caso rimangono da recuperare tutte le prestazioni con priorità D differite a 30 giorni e quelle con priorità P programmate entro i 180 giorni. In questi giorni scatta anche la riprogrammazione degli interventi chirurgici, che comprendono la week e la day surgery, inclusi gli i grandi interventi che richiedono il ricorso alla rianimazione. In tre mesi sono state rinviate oltre seimila operazioni, ma le urgenze e le cure oncologiche sono sempre state garantite.

