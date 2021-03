LA RIVOLUZIONE

PADOVA Emozionati e carichi di aspettative. Oggi scatta il nuovo corso della sanità padovana con l'insediamento di tre nuovi direttori generali e un effetto-domino per altre nomine subordinate. Un anno dopo l'esplosione della pandemia l'Azienda ospedaliera universitaria, l'Ulss Euganea e l'Istituto oncologico veneto cambiano la propria guida al vertice. Le novità sono addirittura quattro se ci aggiungiamo Azienda Zero, ente regionale che ha sede a Padova. Una rivoluzione.

VIA GIUSTINIANI

Lo scossone più grande arriva senza dubbio all'Azienda ospedaliera di via Giustiniani, che comprende anche l'ospedale Sant'Antonio. Alla vigilia di Natale il dg Luciano Flor aveva salutato per diventare direttore generale della sanità veneta. Al suo posto in questi due mesi c'è stato l'ex direttore sanitario Daniele Donato che da oggi però è ufficialmente in pensione (ad attenderlo ci sarebbe un incarico per il Ministero della Salute). Al suo posto arriva questa mattina un pezzo da novanta della sanità regionale come Giuseppe Dal Ben, ex direttore generale della Ulss 3 Serenissima di Venezia. Dal Ben, scelto da Zaia in accordo con il rettore Rizzuto, sarà l'uomo che dovrà gestire un'azienda attorno alla quale gravitano 9.800 lavoratori, dal più esperto dei dirigenti all'ultimo arrivato dei tirocinanti. Spetterà a lui portare alla luce la nuova Pediatria e consolidare assieme alla Regione l'iter per la costruzione del nuovo ospedale di Padova Est.

Al ponte di comando di via Giustiniani, però, oggi Dal Ben si troverà solo. Mancano infatti il direttore sanitario Donato e il direttore amministrativo Roberto Toniolo, scelto da Zaia come nuovo dg di Azienda Zero. Per riempire le caselle mancanti Dal Ben è pronto a portare in via Giustiniani due fedelissimi della sua Ulss veneziana: il direttore sanitario Michele Tessarin e il direttore amministrativo Fabio Perina.

VIA SCROVEGNI

Si cambia, ma nel segno della continuità, all'Ulss Euganea. Il dottor Paolo Fortuna, fino a ieri direttore dei Servizi sociali, scenderà dal quinto al terzo piano dello stabile di via Scrovegni per prendere il posto del dg uscente Domenico Scibetta. «Dopo la conferma di Speranza, ecco l'arrivo di Fortuna. Ce n'era bisogno» si scherza nell'ambiente medico giocando sul suo cognome. Il nuovo Dg, però, avrà ben poco tempo per giocare. Spetta a lui coordinare la campagna vaccinale di massa portando al tempo stesso di nuovo a regime l'attività dei quattro ospedali. Da lui si aspettano tanto anche i sindaci che lo hanno conosciuto in questi anni e i medici di medicina generale che auspicano un ulteriore sviluppo della rete di cure sul territorio. Entro un mese Fortuna dovrà nominare direttore dei servizi sociali, direttore sanitario e dovrebbe confermare Michela Barbiero come direttrice amministrativa.

Ieri intanto il dg uscente Scibetta (in pensione, lo attende la guida di una struttura di cura privata nel Vicentino) ha pubblicato un lungo post, citando Neruda e condividendo una foto scattata alla Sagrada Familia, per dire grazie a tutta la squadra dell'Ulss ma anche a moglie e figlia. «È stato un quinquennio di lavoro a tutto campo, di decisioni combattute, di sperimentazioni e innovazione. Nell'ultimo anno pandemico anche di tante notti insonni, giornate di lavoro interminabili, problemi notevoli e altrettanto notevoli soluzioni».

VIA GATTAMELATA

Allo Iov infine prende servizio Patrizia Benini, direttrice sanitaria uscente dall'Ulss, al posto di Giorgio Roberti che va in pensione. Alla Benini il compito di tenere alto il nome di un polo d'eccellenza internazionale. L'altro cardine dell'istituto oncologico, Maria Giuseppina Bonavina, va a dirigere l'Ulss vicentina. Oggi per tutti è il giorno del debutto.

G.Pip.

