LA RIUNIONE

PADOVA «Una visione imprenditoriale che nulla ha a che vedere col servizio pubblico che è la mission di BusItalia».

Questa la critica rivolta dal consigliere Daniela Ruffini (Coalizione Civica) al vicesindaco Arturo Lorenzoni nel corso della riunione congiunta delle Commissioni Consiliari VIII e II che hanno esaminato la proposta di ricapitalizzazione di BusItalia che, domani, sarà al vaglio del Consiglio Comunale. Critiche e perplessità, soprattutto sulla diminuzione della quota di Aps in BusItalia che scende dal 45% al 20, espresse anche da altri consiglieri presenti alla discussione.

Una ricapitalizzazione che doveva ammontare a 5.850.000 euro, ma risolta con la cessione di 2 carrozze del tram che porta la quota al 20%. «Non c'erano alternative, se non quella di non aderire alla ricapitalizzazione e scendere sotto il 20% perdendo quindi rappresentanza. Sarebbe stato interessante mantenere la quota al 45% - esordisce Lorenzoni - ma quale imprenditore mette del denaro in un'azienda che non ha mai prodotto utili e che avrà delle perdite che andrebbero quindi coperte? È stata una scelta saggia sia dal punto di vista industriale che da quello politico. La nostra capacità ispettiva inoltre rimane inalterata».

Affermazioni che hanno suscitato reazioni diverse e molteplici domande. «Lorenzoni si propone come imprenditore ma deve ricordare di essere un amministratore, il Comune non è un'azienda ma un luogo dove si dovrebbe operare per il bene comune. In pratica si esce da un'azienda che fa un servizio pubblico. Una scelta sbagliata perché si deve avere voce in capitolo». Ruffini inoltre ha chiesto se fosse stato convocato un tavolo con i sindacati per valutare l'impatto della decisione sui dipendenti. «Come si pensa di incidere con un 20% di quote considerato che finora BusItalia ha svolto un servizio perlomeno discutibile - aggiunge Roberto Marinello (Coalizione Civica) - e inoltre chiedo se si tratta di una scelta già prevista o dovuta a carenza di fondi?».

Tema sul quale si è espresso anche il pentastellato Giacomo Cusumano, sottolineando come il denaro per la ricapitalizzazione, atto necessario alla firma del contratto con BusItalia vincitrice della gara, avrebbe dovuto essere presente nel bilancio dove invece non ve n'è traccia. Alain Luciani (Lega) è tornato invece sul fatto che si tratta di un'azienda che svolge un servizio pubblico e non di un'azienda privata definendo «profondamente sbagliata» la decisione dell'amministrazione. «L'assegnazione della gara è stata fatta il 19 febbraio scorso e quindi siamo arrivati a questa soluzione - ha replicato Lorenzoni - anche con il 45% delle quote il Comune non aveva alcuna delega operativa, certo sarebbe piaciuto ottenere il 51% e quindi il controllo ma attualmente è difficile, che si dovesse ricapitalizzare per raggiungere 20 milioni di euro lo abbiamo saputo dopo aver visto il bando di gara che, ricordo è stato fatto in autonomia dalla Provincia e non abbiamo potuto intervenire - continua - Chiederemo contestualmente alla firma del contratto, prevista per l'11 luglio prossimo, di inserire un'opzione affinché Aps possa tornare al 45% di quota in 5, 7 o 9 anni. Credo che anche col 20% possiamo incidere nell'essere più rigorosi sul controllo del servizio e sono convinto che contiamo di più come Ente concedente che come socio Aps. Annuncio che abbiamo chiesto a BusItalia di procrastinare la firma ma ancora non abbiamo ottenuto una risposta».

Il vicesindaco puntualizza che non è stato aperto un tavolo con i sindacati essendo convinto che nulla cambi per i dipendenti. Sostegno alla posizione di Lorenzoni è arrivato dal consigliere Nereo Tiso (Pd): «Se non fossero state cedute ad Aps le carrozze del tram per ricapitalizzare Aps in ragione del 20% la gara sarebbe saltata - ha affermato - è stata fatta un'operazione importante e tra possedere il 20% od il 45 nulla cambia. L'interesse più alto per i cittadini è che il trasporto pubblico funzioni».

