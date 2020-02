LA RIUNIONE

PADOVA E' stata la situazione di Vo' il tema centrale delle due riunioni del Comitato Controllo e sicurezza che vede partecipi, tra gli altri, il prefetto Renato Franceschelli e il presidente della provincia Fabio Bui. Incontri che, per affrontare l'emergenza sanitaria Coronavirus, diventeranno quotidiani alle 10 e alle 16. In mattinata sono stati affrontati i problemi organizzativi dovuti alla cintura sanitaria che ha isolato il comune collinare dal quale è impossibile entrare od uscire, pena pesanti sanzioni, ma che ha bisogno di approvvigionamenti sia di generi di prima necessità che di medicinali e quant'altro. Nel pomeriggio, dopo aver valutato la situazione di Vo' e l'evoluzione del contagio, la riunione ha esaminato la circolare della Regione che ha risposti ad alcuni dubbi posti dall'Autorità sanitaria in merito alle disposizioni di contenimento e gestione del contagio.

LE MANIFESTAZIONI

Per quanto concerne la sospensione di manifestazioni e iniziative, tra i punti che avevano sollevato molteplici richieste la possibilità di svolgere i mercati. La circolare infatti esclude la sospensione, come continua il presidente, di tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali e di servizio compresi i pubblici esercizi e i mercati settimanali che potranno svolgersi regolarmente.

Ieri mattina anche il sindaco Sergio Giordani ha tenuto una riunione operativa in municipio a cui ha partecipato la giunta comunale. Inoltre sul sito del Comune, per chiarire dubbi ai cittadini e ai commercianti o alle associazioni, è stato inserito l'elenco completo delle manifestazioni soppresse, compresa la sfilata di Carnevale che era programmata per il 1. marzo.

FALSA COMUNICAZIONE

Ai cittadini giunge intanto anche la raccomandazione di informarsi solo tramite le vie ufficiali. Ieri mattina infatti ha iniziato a essere trasmessa via WhatsApp una falsa comunicazione sull'ospedale di Padova che diceva essere «tassativamente sospesa ogni attività compresa quella ambulatoriale». Una fake news che ha generato allarme e interrogativi. Anche per quanto riguarda i controlli da effettuare col tampone, diversi sindaci dei Comuni della provincia hanno messo in guardia i cittadini: con l'arrivo del Coronavirus alcuni truffatori stanno mettendo in atto, soprattutto a danni di anziani, raggiri: suonano i campanelli e qualificandosi come operatori sanitari invitano la persona a sottoporsi al tampone per derubarla. Nessun servizio di questo tipo è in atto e si invita chi ricevesse la visita dei falsi medici ad avvisare immediatamente le forze dell'ordine.

L'ASSALTO

In città e nei paesi continua l'assalto ai negozi per procurarsi Amuchina o disinfettanti per le mani introvabili. A offrirlo gratuitamente invece ai propri clienti ci ha pensato fin da venerdì scorso, dopo aver appreso la notizia dei primi contagi, la pasticceria Estense di via Forcellini di Federica Luni, vicepresidente Appe. All'ingresso del locale è installato un distributore automatico di disinfettante. Chi entra nella pasticceria quindi può sostare meno di un minuto all'esterno e disinfettarsi le mani. Il tutto sovrastato da un cartello che recita: «La famiglia Luni mette a Vostra disposizione questo distributore automatico di disinfettante per mani. Fatene buon uso».

L.M.

