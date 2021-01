LA RIPRESA

PADOVA Si riparte, ma come? Domanda a cui ieri ha risposto BusItalia con le direttive per il primo febbraio, giorno di riapertura delle scuole. Un quesito che, da tempo, sollevavano i sindacati di base dei lavoratori che domani devono affrontare la ripartenza. L'azienda di trasporto ha annunciato che per controllare alle fermate ci saranno degli steward con il compito di evitare assembramenti. Ma all'interno di autobus e tram a chi spetta vigilare che siano rispettate le norme anticontagio? È l'interrogativo che Adl Cobas, Sgb, Fast e Sls hanno posto a tutela dei dipendenti. Ieri sono state comunicate le disposizioni di BusItalia. Direttive che hanno suscitato immediate proteste e una forte preoccupazione per la sicurezza degli autisti. Nello stesso documento l'azienda di trasporto specifica che saranno presenti autobus aggiuntivi sulle linee e durante gli orari di maggior afflusso dei passeggeri, conferma il servizio di assistenza alla clientela, ma sottolinea anche che resta immutata la responsabilità degli autisti nel controllare che a bordo vi sia il rispetto delle norme sanitarie vigenti in contrasto alla pandemia. Inoltre, per agevolare il lavoro degli steward, si afferma che nelle fermate nelle quali ci siano passeggeri che non devono scendere ma solo quelli che chiedono di salire questi devono accedere dalla porta anteriore. Particolare che vede i sindacati in lotta con l'azienda ormai dallo scorso anno con il primo lockdown. Il posto di guida dei bus infatti non è isolato, nonostante le reiterate richieste di far utilizzare per la salita le porte centrale e posteriore, situazione che, puntualizzano i sindacati, mette a serio rischio di contagio i lavoratori. Inoltre BusItalia ha disposto che gli stessi autisti, ad ogni fine corsa, debbano scrivere il numero di passeggeri che ritengono di aver trasportato e di registrare anche eventuali note che saranno utilizzate per migliorare il servizio come, ad esempio, la necessità ad un certo punto del percorso di esporre il cartello autobus completo o se si sono verificati assembramenti. Il tutto sia per le linee cittadine che per quelle che viaggiano fra Padova e i Comuni della provincia. Incombenze che, già paventate in passato, sono ritenute dai sindacati compiti che non spettano ai dipendenti che devono essere concentrati alla guida. Provvedimenti definiti infine totalmente inadeguati a tutelare la salute di tutti.

SOLUZIONI

Intanto la categoria bus operator di Confartigianato Imprese Padova è pronta a fare la sua parte, per permettere agli studenti di rientrare a scuola in sicurezza. «La soluzione individuata dalla Regione Veneto di coinvolgere i privati è certamente positiva, come è positiva l'individuazione dei cosiddetti steward. A tal proposito afferma Daniele Rigato, presidente bus operator Confartigianato sarebbe utile che il prefetto prendesse una decisione anche sulla proposta esplicitata via lettera da Ncc e Taxi di Confartigianato a fine 2020. Ovvero sulla disponibilità offerta di mezzi e risorse per intervenire in caso di guasti di bus, impossibilità ad eseguire la corsa programmata per temporanea assenza del personale di guida o di condizioni meteo avverse. La richiesta di intervento potrebbe venire direttamente dal personale di terra e dagli steward preposti alla regolamentazione del flusso degli studenti, se opportunamente dotati di un apposito applicativo tecnologico da parte del gestore del servizio già oggi nella disponibilità dei vettori. Potrebbero così contattare il più vicino operatore sia esso Taxi o Ncc per l'intervento. Attraverso la richiesta telematica del servizio sarebbe anche possibile gestire gli aspetti relativi al pagamento e fatturazione del corrispettivo e non da ultimo garantire il pieno tracciamento dell'utenza». L'utilizzo di quasi 120 bus privati in provincia di Padova dimostra il buon lavoro svolto. «Come categoria commenta Rigato - lavoriamo a questo progetto di integrazione tra trasporto pubblico e trasporto privato dal settembre scorso, anche per dare un aiuto concreto alle nostre imprese, ferme dal primo lockdown e quindi da febbraio 2020 e che hanno ancora grossissime difficoltà a lavorare per i problemi nella programmazione di gite organizzate, uscite scolastiche e per il crollo drammatico e totale dell'intero comparto turistico dovuto all'emergenza sanitaria. Una situazione difficile sulla quale i ristori, pochi e irrisori, incidono bene poco». Il rappresentante di categoria conclude: «Siamo certi che far tornare in sicurezza gli studenti a scuola sia, non solo un obiettivo strategico per la salute e l'istruzione dei ragazzi, ma anche un segnale positivo che questa pandemia può essere debellata».

Elisa Fais

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

