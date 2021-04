Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPRESAPADOVA Comunque vada, fra limiti e proteste, da oggi sarà un'altra vita. Perchè sedersi ai tavolini di un bar non sarà più vietato. Perché molti ragazzi toneranno in classe. Perché l'ospedale comincerà di nuovo a visitare i pazienti e a operare quelli che aveva costretto ad attendere. Perchè, infine, si potrà tornare da Giotto agli Scrovegni e mettersi a giocare a calcetto. Non è tutto ma è tanto se ci guardiamo...