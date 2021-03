LA RIPRESA

MONSELICE È pronta a ricominciare l'attività a tempo pieno la scuola dell'infanzia paritaria San Giuseppe, chiusa ormai dal 19 gennaio scorso, dopo il riscontro di un focolaio di Covid. Oggi, finalmente, torna ad accogliere i suoi piccoli alunni, complessivamente una settantina. All'inizio di gennaio tra i piccoli e le insegnanti si erano registrati alcuni contagi, tali da rendere necessaria la chiusura temporanea dell'asilo. Il virus si era poi diffuso alla comunità delle Piccole ancelle del Sacro Cuore di Gesù, forse anche per la promiscuità di alcuni ambienti: su 20 suore ben 19 erano risultate positive al tampone molecolare. «Grazie a Dio stiamo bene, abbiamo superato questa prova racconta la madre superiora suor Daniela Noventa ora ci siamo tutte negativizzate e abbiamo ottenuto le autorizzazioni per riaprire la scuola dell'infanzia». Nella struttura di via Garibaldi si è vissuto un piccolo miracolo, dato che tutte le suore hanno superato indenni la malattia. L'età media delle religiose si aggira infatti sui 75 anni e le più anziane hanno quasi 90 anni. «Siamo rimaste tutte asintomatiche spiega suor Daniela ci sembrava incredibile essere rinchiuse dentro al convento e stare bene». Per la riapertura della scuola dell'infanzia l'ufficio preposto dell'Ulss 6 e il responsabile della sicurezza della stessa scuola hanno dato alle religiose direttive aggiornate di comportamento. Qualche cambiamento ci sarà al momento del pranzo, quando i piccoli verranno divisi tra la sala mensa e un'aula. Anche per la cucina si prospettano modifiche organizzative: dal momento che il locale è promiscuo con la comunità delle suore, non ci sarà la compresenza delle due cuoche. Cambiano poi gli orari di entrata e di uscita: saranno organizzati a scaglioni, per evitare assembramenti. La novità più grossa riguarda però l'assenza di una maestra, che non si è ancora perfettamente ristabilita. Al suo posto arriverà una supplente. «Da parte nostra abbiamo messo in atto ogni precauzione per partire in sicurezza, sanificando per ben due volte sia gli ambienti della scuola che dell'abitazione delle suore», conclude suor Daniela. Fondamentale in questo senso si è rivelato il sostegno della Protezione Civile, che ha provveduto alla sanificazione degli ambienti oltre che allo svolgimento delle piccole mansioni pratiche per garantire l'assistenza alla comunità religiosa nel periodo della quarantena.

Ca.B.

