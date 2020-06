LA RIPARTENZA

PADOVA La risalita non farà facile. Perché l'emergenza ha sottolineato le fragilità delle persone, imprenditori compresi, oltre ad aver messo a durissima prova le fasce più deboli. Però, mettendoci passione e coraggio, e soprattutto facendo squadra, l'economia potrà ripartire. È iniziato da questa riflessione l'intervento Massimo Finco, presidente di Assindustria Veneto Centro ieri in Municipio, durante la presentazione del progetto Padova Rompe il silenzio. E le preoccupazioni per questa fase di incertezza sono trapelate pure dalle sottolineature di Antonio Santocono, numero uno della Camera di Commercio.

Il quadro sulla situazione delle aziende padovane, che rispecchia quello delle imprese del resto del Veneto, è stato dipinto dallo stesso Finco. «La pandemia ci ha colpito duramente, facendoci sentire fragili, perché al minimo colpo di tosse ci veniva automatico dire Ecco il virus. Ma ci siamo scoperti fragili pure come imprenditori, al punto da farci mettere in dubbio se saremmo stati in grado di rappresentare una guida per i nostri dipendenti: come non mai abbiamo sentito la responsabilità sociale del nostro ruolo. La struttura produttiva del territorio è messa a dura prova, la risalita non sarà veloce e la ricostruzione impegnativa per le 3mila 500 imprese che rappresento. Però, nel momento di maggiore difficoltà abbiamo capito che nessuno si salva da solo e che condividiamo un unico destino, cioè di sentirci responsabili l'uno dell'altro. L'esempio deve venire dalle istituzioni e dai corpi sociali, ma decisivo è che tutti i mondi si parlino, diventino un unico coro, proprio come il Summertime». «Padova era la Milano d'Italia - ha detto poi - e ci sono i presupposti perché torni a esserlo. Noi ce la mettiamo tutta, a partire dalla passione, ma ci vuole anche tanto coraggio e altrettanta fede. La coesione e la cultura della solidarietà della nostra città hanno trovato nuova forza nei giorni del dramma, quando la priorità era salvare vite. Adesso, però, serve una visione strategica, partendo da un grande sistema Paese con meno burocrazia. Dobbiamo capire se gli ordini arrivano alle nostre aziende, soprattutto le più piccole che hanno maggiori difficoltà a livello internazionale. E per tornare a essere protagoniste del mercato mondiale devono avere a disposizione le risorse per investire su giovani, formazione, infrastrutture e ricerca». Finco ha poi aggiunto che è questo il suo messaggio per la festa del Santo, da condividere attraverso il linguaggio corale della musica. «La forza dell'insieme - ha concluso - deve vincere sull'assolo, il senso civico e il bene comune devono prevalere sugli egoismi. La giornata del 13 giugno, quindi, può essere emblematica per l'inizio della ripartenza di Padova e di tutto il Veneto».

Santocono, poi, si soffermato su come dovrà essere la nuova normalità per le attività economiche, rimarcando che, nonostante il momento di sofferenza, non ci deve essere la paura di ricominciare. «Padova e il Veneto - ha spiegato - devono ripartire da un progetto condiviso, solidale. E la raccolta fondi, che sarà protagonista dell'evento del 13 giugno va in questo senso. In città è iniziata una fase molto delicata, in cui è importante che gli attori della società civile, insieme alla Camera di Commercio e al sistema produttivo, siano protagonisti della ricostruzione di un clima di fiducia. Lo sguardo va gettato oltre le mille difficoltà causate dalla pandemia». Il leader camerale, poi, ha comunque espresso la sua fiducia. «Ho la sensazione che ci sia una grande voglia di ripresa e in città si respira aria di moderato ottimismo. La preoccupazione più grande è quella di un nuovo lockdown, che spezzerebbe in maniera devastante le gambe alla nostra economia. In questo momento abbiamo da un lato attività che non riescono rialzarsi per le enormi difficoltà di riaprire in sicurezza, e dall'altro commercianti e imprenditori che stanno facendo grandi sforzi per ricominciare a correre. Certo è che chi sta soffrendo di più sono l'artigianato, il turismo, il commercio e una parte del manifatturiero, soprattutto quello che vive di approvvigionamenti all'estero».

