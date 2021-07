Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CATEGORIAPADOVA Meccanici e cuochi, dipintori e autisti. Ma anche falegnami, idraulici, elettricisti e parrucchieri. L'economia si rimette in moto e crea migliaia di nuovi posti di lavoro. Se nell'agenda politica nazionale a tener banco è lo sblocco dei licenziamenti (con il conseguente timore per tanti dipendenti delle industrie in crisi), oggi in provincia di Padova troviamo anche il fenomeno diametralmente opposto. Molte aziende stanno...