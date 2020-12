LA RICOSTRUZIONE

PADOVA La domanda è scattata subito, inevitabilmente: l'omicidio dei due figli è stato provocato da un rapporto conflittuale tra Alessandro e Roberta? La risposta, per ora, è un netto no. È vero che a maggio la donna lo aveva denunciato, ma non per la custodia dei figli o perché ci fossero stati episodi di violenza. Roberta Calzarotto aveva presentato querela perché l'ex marito Alessandro da qualche tempo non le pagava gli alimenti previsti da un giudice dopo il divorzio ottenuto nel 2012.

L'uomo durante il lockdown primaverile aveva attraversato un periodo economicamente molto difficile e non era riuscito a darle i 200 euro al mese per ciascun figlio che erano stati pattuiti in tribunale. In agosto però Pontin aveva trovato lavoro come falegname e aveva così saldato il debito accumulato. Motivo per cui l'ex moglie aveva ritirato la denuncia e di conseguenza la Procura di Padova lo scorso 20 novembre aveva archiviato il caso.

NIENTE VENDETTE

Gli inquirenti tendono a escludere che quanto accaduto sia collegato a una vendetta nei confronti dell'ex moglie: la separazione era stata consensuale, oltre 10 anni fa, e i due si sentivano spesso per discutere delle necessità quotidiane dei due figli. Tanto che la prima cosa che la mamma di Pietro e Francesca ha detto quando ha saputo che i suoi ragazzi erano stati uccisi dal papà è stata: «Non capisco. Non avevamo attriti. Non mi sono accorta del suo malessere».

IL LEGALE

Una ricostruzione confermata dall'avvocata Daiana Diaferio di Abano, il legale che ha assistito Alessandro da gennaio fino a pochi giorni fa. «Non sembrano esserci ragioni per questo gesto - spiega l'avvocato - A settembre lui aveva saldato e lei aveva rimesso la querela. I rapporti erano buoni, non c'era una situazione di conflitto. I figli andavano volentieri a Trebaseleghe e lui li teneva regolarmente, senza che fossero mai spuntati particolari problemi. Soprattutto nell'ultimo periodo tra i due ex coniugi c'era un rapporto normale, nulla che potesse far presagire un gesto simile».

Ieri è emerso che Alessandro avesse più di un tormento interiore e che già nei mesi scorsi avesse dato segni di cedimento. «Se c'era un disagio interiore, questo non era manifestato pubblicamente - assicura l'avvocato - Io l'ho visto l'ultima volta lo scorso 10 dicembre per restituire dei documenti e l'avevo trovato assolutamente sereno. Aveva una nuova compagna, un buon rapporto con l'ex moglie e i propri figli. Aveva ripreso a pagare regolarmente il mantenimento. Non vedo ragioni per ciò che è successo».

