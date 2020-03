LA RICHIESTA

PADOVA Ridurre le rette delle scuole dell'infanzia parrocchiali in questi giorni di chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria in corso. A chiederlo con forza è il deputato Alberto Stefani che ieri mattina ha firmato una lettera indirizzata alla diocesi di Padova e alla Fism sollecitando un intervento a sostegno delle famiglie. «In questi giorni di emergenza sanitaria e sociale migliaia di famiglie si ritrovano a pagare intere rette di asili comunali e parrocchiali senza ricevere la prestazione del servizio, vietato dal governo sostiene Stefani Inutile ribadire che la nostra provincia sia in ginocchio, serve oggi un'azione sinergica, forte, decisa e concreta».

Solidarietà ai genitori, ai ragazzi e alle istituzioni scolastiche è stata espressa anche dal vescovo di Padova Claudio Cipolla in una lunga accorata lettera inviata a responsabili e famiglie delle scuole paritarie che invita a cogliere, seppur nella difficoltà del momento, delle opportunità per trascorrere del tempo con i propri figli, per dedicarsi ad attività formative e, rivolgendosi ai giovani, per dimostrare il proprio senso di responsabilità. «Posso immaginare che la sospensione del servizio crei non pochi disagi ai genitori che, comunque, devono continuare la loro attività lavorativa fa sapere il vescovo Tutti siamo consapevoli di questo e dispiaciuti di non poter garantire regolarmente il servizio, ma è evidente che la determinazione delle autorità alla sospensione è stata indotta dal dovere di proteggere il bene primario della salute dei bambini, adottando tutte le misure precauzionali necessarie».

Decisive per sciogliere i nodi della questione sull'abbassamento delle rette saranno le prossime settimane. Se da un lato, infatti, le famiglie pagano per un servizio che, cause forza maggiore, non viene erogato, dall'altro le strutture devono fare i conti con dei costi di gestione fissi, in primis il personale scolastico. E su questo ha posto l'attenzione Stefani nel corso di un intervento pronunciato l'altro ieri alla camera dei deputati. «Dal governo ha affermato il deputato padovano - ci aspettiamo che individui al più presto strumenti in grado di garantire la sopravvivenza delle imprese del settore e la tutela dei lavoratori, nonché dei genitori alle prese con la difficile gestione della situazione».

Monica Pasqualetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA