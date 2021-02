LA RICERCA

PADOVA Difficoltà nel portare a termine attività quotidiane, dalle più semplici come fare la spesa, alle più complesse come affrontare una giornata di lavoro. Ma anche problemi di memoria, concentrazione e fatica cronica. Sono alcuni dei campanelli d'allarme della cosiddetta «brain fog», la sindrome del cervello annebbiato, uno dei più importanti strascichi dell'infezione da Covid-19. L'unità di Riabilitazione del Dipartimento di Neuroscienze dell'Azienda ospedaliera Università di Padova sta conducendo uno studio volto a definire le conseguenze a lungo termine dell'infezione, identificando quali alterazioni a livello di funzionamento cerebrale la caratterizzino. L'obiettivo è arrivare a poter fornire una risposta riabilitativa ai pazienti che guariscono, ma che lamentano ancora dei sintomi molti mesi dopo l'avvenuta negativizzazione.

IL PROGETTO

Il progetto Disco (Screening clinico-strumentale per la valutazione dei disturbi psico-patologici, cognitivi e del sonno in sopravvissuti Covid-19) ha ottenuto un finanziamento di 25mila euro tramite una campagna di crowdfunding promossa dall'Università di Padova. L'equipe di ricerca è coordinata dal professor Stefano Masiero, direttore dell'unità di Neuroriabilitazione, e dalla professoressa Alessandra Del Felice. «I primi risultati fanno osservare livelli di ansia elevati e disturbi del sonno a lungo termine dopo l'infezione spiega il professor Masiero -. Associamo alla valutazione dei sintomi la registrazione dell'attività cerebrale in veglia e durante il sonno pomeridiano. Questo speriamo ci permetterà nel corso dello studio di identificare anomalie cerebrali che ipotizziamo possano essere conseguenza dell'infezione da Covid e che erano già emerse nel corso dell'epidemia da Sars del 2003: Covid-19 e Sars sono entrambi Coronavirus. La novità dello studio sarà quindi non solo descrivere quali sequele a lungo termine il Covid comporta, ma soprattutto identificare alcuni dei meccanismi che causano queste alterazioni e cercare di intervenire direttamente su questi, con riabilitazione e nuove tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva».

DOPO LA FASE ACUTA

Dall'insorgenza della pandemia molte ricerche si sono focalizzate sulla fase acuta della malattia e sulla sua genesi. Poco si sa sugli effetti a lungo termine dell'infezione. «Recentemente, sono state raccolte evidenze di pazienti che hanno lamentato difficoltà cognitive e fisiche come mancanza di fiato, stanchezza, debolezza muscolare, dopo diverse settimane dall'infezione sottolinea la professoressa Del Felice -. In un articolo su The Lancet, una delle più autorevoli riviste mediche, è stata riscontrata la più curiosa brain fog. Essa viene descritta come l'incapacità di poter effettuare le normali azioni della vita quotidiana in modo ottimale, a causa di difficoltà di concentrazione, memoria e sensazione di una fatica cronica». Un quadro che si ripete. «Tale osservazione clinica continua - osservata in genere a partire dal mese successivo all'insorgenza dei sintomi, è stata inizialmente riconosciuta come ansia o fatica post-virale. Tuttavia, la progressione della sintomatologia lascia intendere che possa esserci qualcosa di più».

