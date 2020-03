LA RIAPERTURA

PADOVA «Avevamo voglia di dare un segnale positivo ai padovani ma anche all'Italia e ai turisti internazionali. Aprire da oggi gli Scrovegni, palazzo della Ragione e gli Eremitani, luoghi simbolici dell'identità cittadina, significa dare un segnale di speranza. Questi luoghi hanno visto Padova cadere ma anche risorgere e risplendere. É un piccolo segnale simbolico che vuol dire che Padova non molla. Padova ha la determinazione chiara di far tornare i turisti».

Così l'assessore alla Cultura Andrea Colasio annuncia l'iniziativa del Comune. «Abbiamo attrezzato i monumenti uniformandoci alle prescrizioni del governo. Chi entrerà a palazzo della Ragione rispetterà la distanza fra l'uno e l'altro, lo stesso per il museo. È una grandissima perdita per il patrimonio culturale dell'umanità non poter visitare questi luoghi. Ma questa è un'occasione che vogliamo dare alla cittadinanza».

In particolare la cabina tecnologica degli Scrovegni, ovvero il luogo in cui i turisti sostano una decina di minuti prima di entrare, per pulirsi dalle polveri ora è fornita solo di 10 sedie ben distanti l'una dall'altra. Perchè non possono entrare più di 10 persone alla volta, rispetto alle 25 del transito normale.

LE PERDITE

«Molte visite sono state cancellate perché la direttiva governativa ci impone di chiudere le mostre. Vale anche per Vicenza e Verona ma crediamo sia intelligente modificare la norma. Così come si entra in un museo rispettando le precauzioni sanitarie, lo stesso si potrebbe fare per le mostre. A questo proposito abbiamo inviato una richiesta al ministero dei Beni Culturali. La mostra di Belzoni ad esempio ha le stesse modalità di fruizione di un museo. Ma stiamo perdendo migliaia di visitatori, soprattutto da parte delle scolaresche cheavevano prenotato e che rischiano di perdere un'occasione unica».

«In generale in questo momento noi perdiamo tra i 12 e i 15mila euro al giorno di incassi da bigliettazione. Che in realtà si riverberano in progressione geometrica sui mancati incassi della ristorazione e degli alberghi. Ogni giorno centinaia di migliaia di euro vengono perdute. Ecco perchè abbiamo deciso con il sindaco di dare un segnale positivo. Padova si sta già incamminando verso un percorso che dovrebbe portarla entro breve alla normalità. Aprire gli Scrovegni è un piccolo ma importantissimo segnale che va in questa direzione. È del tutto evidente che se passa il messaggio che venire a Padova è rischioso, un turista ci pensa due volte prima di venire a vedere una nostra mostra. Il tutto, a poche settimane dall'inizio della primavera, ovvero il periodo più importante per il turismo culturale. Mi auguro che questa situazione possa rientrare in tempi brevi. Diversamente, infatti, rischieremo di pagare un conto salatissimo. Fra alberghi, indotto e musei la città ha perso circa 2 milioni in una settimana». I mancati guadagni legati a musei, mostre e spettacoli si aggirerebbero attorno al mezzo milione di euro. Non va poi sottovalutato l'indotto legato alle nostre attività culturale che moltiplica per tre o quattro volte questa cifra».

I PRIVATI

Ora è presto ma fra qualche settimana si dovrà fare il punto della situazione turistica. Padova essendo una città d'arte fa il pieno fra aprile maggio e giugno. Sarà lì che si potrà toccare con mano l'entità del danno. Ma non è solo il Comune a soffrire. Da questo punto di vista anche la Fondazione Zabarella ha avuto un problema enorme. L'1 marzo si è chiusa la mostra dedicata a Monet, Degas, Van Gogh.

Si sa come vanno queste cose. L'ultima settimana è quella del pienone, sia di visite di gruppo che individuali. Ebbene la chiusura è stata una tegola su una iniziativa che invece è andata benissimo, con centomila visitatori alla boa di metà mostra, andata in scena dal 26 ottobre e gradita per la sua finezza, con opere dalla metà dell'800 ai primi decenni del 900. Purtroppo i pezzi della collezione dei coniugi Mellon, miliardari americani, deve per forza ritornare in Virginia, non c'è modo di prolungare le date.

Mauro Giacon

