L'INTERVISTA

VIGONZA Giuseppe Marchioro, uno dei figli di Luigi, fondatore dello storico ristorante e pasticceria di via Roma, in centro a Vigonza, non nasconde l'emozione all'indomani della riapertura del locale, dopo 40 giorni di stop.

Emozionati?

«Eh si, tantissimo. Siamo stati fermi con il bar, la pasticceria e il ristornante e ora finalmente ripartiamo, pure se in regime ridotto perché chiudiamo alle 18. Questa riapertura è comunque un segnale incoraggiante per noi, ma anche per i clienti e in generale per tutti. A dire il vero noi abbiamo sempre lavorato con l'asporto e le consegne a domicilio, ma questo sistema non è sufficiente a tenere in piedi un'attività come la nostra. Poter lavorare, anche solo per asporto, è stato comunque un modo per essere presenti e dimostrare che non molliamo. I nostri clienti l'hanno apprezzato e con i loro ordini ci hanno dimostrato fiducia e dato sostegno».

E per quanto riguarda i dipendenti?

«Ne abbiamo una quarantina tra fissi e a chiamata. Il 30% è in cassa integrazione. Adesso pian piano riprendiamo e chissà che riusciamo a farli lavorare a rotazione, ma abbiamo passato davvero un periodo molto duro».

Sul fronte dei matrimoni, com'è la situazione?

«Un disastro. Il 60% dei ricevimenti che avevamo in agenda è stato annullato. Anche se continuiamo a ricevere prenotazioni e incontri informativi, è tutto fermo: ci sono coppie che per la seconda volta hanno deciso di rinviare il loro matrimonio, fissato per il 2020, spostandolo di un altro anno. L'incertezza è ancora molta , non si sa come andranno le cose e quali provvedimenti futuri saranno presi dal Governo. Non sappiamo se e come riapriremo per la prossima primavera e per l'estate. Il timore è che sul più bello arrivino nuove restrizioni che bloccano ancora tutto. C'è anche chi ha deciso di ridurre e di organizzare un ricevimento con meno invitati, chi invece preferisce aspettare. Anche tutto il settore degli eventi e delle fiere è fermo e così il nostro servizio di catering. Ci auguriamo che anche qui qualcosa si smuova al più presto».

Con la riapertura, avete anche lanciato una novità.

«Si. Con il pensiero abbiamo fatto un viaggio in Oriente e siamo tornati con una nuova linea di menù a base di sushi per i nostri clienti. Non ci credevamo, ma venerdì scorso abbiamo avuto molti ordini: dai riscontri ricevuti, questa nuova proposta nel menù è piaciuta. E da ieri, appena si è saputo che il Veneto passava in zona gialla e che c'è la possibilità di uscire almeno a pranzo, stiamo già ricevendo prenotazioni per il sabato e la domenica. La gente ha voglia di riprendere a vivere e di poter finalmente uscire. Da parte nostra, come d'altronde abbiamo sempre fatto, garantiamo la sicurezza e i distanziamenti previsti dal protocollo anti covid».

Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA