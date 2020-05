LA RESTRIZIONE

PADOVA Stop alle bancarelle di fiori e di vestiti per bambini. Nonostante proprio oggi scatti la Fase 2, per quel che riguarda gli ambulanti entrano in vigore nuove limitazioni. I mercati, infatti, da oggi potranno ospitare solamente bancarelle che vendono alimentari. Questo significa che i banchi di fiori presenti dal lunedì al sabato in piazza delle Erbe, piazza dei Signori, piazza Dei Frutti e, soprattutto, in Prato della Valle il sabato, non potranno più svolgere la loro attività. Lo stesso discorso vale per i banchi di abbigliamento per bambini.

A confermalo è stato l'assessore al Commercio Antonio Bressa. «Effettivamente l'ultima ordinanza regionale sul commercio al dettaglio ha introdotto delle novità significative ha spiegato Bressa in primis, i mercati torneranno ad ospitare solo generi alimentari, senza più la vendita di fiori e piante e di vestiario per bambini. Potranno lavorare, però, i venditori ambulanti di generi alimentari senza posto fisso, adeguandosi ai criteri di sicurezza».

«Passando alla vendita di cibo per asporto ha aggiunto questa sarà consentita ancora solo tramite prenotazione». «Naturalmente il Comune adeguerà le proprie disposizioni in coerenza ha aggiunto - nel testo della Regione ci sono le indicazioni di dettaglio, anche per tutte le altre questioni, comprese le attività motorie e gli spostamenti. Ora è importante continuare a rispettare tutte le regole e utilizzare i dispositivi di protezione. È il modo migliore per accelerare il più possibile l'apertura delle tante attività ancora sospese».

In questi giorni, intanto, Bressa è impegnato anche su un altro fronte, quello dei tributi. «Un primo dato è ormai assodato. È previsto l'azzeramento del canone di occupazione suolo pubblico per tutto il periodo di lockdown in favore delle attività chiuse per decreto ha annunciato la settimana scorsa - Guardiamo poi alle prossime scadenze. La prima è quella del 16 maggio, data per la quale è stata spostata la prima rata Tari di quest'anno. Proporrò alla giunta un nuovo posticipo per le attività che hanno subito lo stop. Questo ci serve per prendere tempo in attesa che l'Autorità nazionale o il governo individuino le modalità per sgravare l'imposta sui rifiuti a queste imprese».

