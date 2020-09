IL REPORTAGE

PADOVA «Se non prendo il Covid qui non lo prendo più». L'amica ride, da sotto la mascherina si intravedono gli occhi socchiudersi, ma la battuta della giovane è semi-seria, non del tutto ironica.

Linea 22, direzione Mandria, ore 10. Alla fermata vicino al centro commerciale La Corte si affollano gli studenti del Severi, reduci dai corsi di recupero. Zaino in spalla, mascherina abbassata (siamo ancora all'aperto) e cellulare alla mano aspettano il bus con qualche anziano e ragazzi più grandi. Il mezzo arriva e subito si forma la calca. I ragazzini si appostano non solo alla porta davanti, da dove si dovrebbe entrare, ma anche a quella di mezzo che dovrebbe essere dedicata solo all'uscita (non solo in periodo Covid). E qualche occhiataccia da chi scende a fatica se la pigliano.

CALCA

Ci vogliono due minuti circa prima che si riesca a salire tutti. «Permesso», «Mi scusi», «Posso?» risuonano lungo tutto l'autobus mentre i passeggeri cercano di salire sgusciando tra una persona e l'altra. E la capienza all'80 per cento? Se non è superata, poco ci manca. I posti a sedere sono tutti occupati e chi sta in piedi si ritrova spalla a spalla con gli altri passeggeri.

Inizia il viaggio, ad ogni curva ci si sbilancia e si pestano i piedi ai vicini. È tutto un lanciarsi occhiatacce, sbuffare, alzare gli occhi al cielo. Stretti stretti, vicini vicini come fiammeri in una scatolina. Il bus si avvia verso l'Arcella e ad ognuna delle fermate successive salgono dalle tre alle cinque persone, quasi nessuno scende. «Scusi, ma la capienza massima non è già stata raggiunta? Non vede che siamo stretti come sardine?» grida una signora verso l'autista. Non riceve risposta. ma non demorde: «Insomma, la vuole smettere? È già pieno!». L'autista continua a far salire le persone che trova alle fermate.

Ci si schiaccia sempre di più, quasi si finisce in braccio ai passeggeri seduti. Gli anziani cercano di farsi largo per trovare un sedile libero ma il loro equilibrio è messo a dura prova dai movimenti dell'autobus in corsa e dalla folla che si staglia di fronte a loro come un muro. «Vorrei fare una foto e mandarla al sindaco dice una donna alla compagna di viaggio Se ora è così figurati quando riaprono le scuole. Cosa ci vuole a mettere una corsa in più, vogliono che ci ammaliamo tutti? Guardi quell'uomo, ha la mascherina sotto il naso».

La calca è pressante, gli occhiali si appannano al di sopra della mascherina. Qualche finestrino è aperto ma si sente comunque l'aria mancare. La temperatura aumenta, il calore dei corpi va ad aggiungersi a quello dei raggi del sole, sbucato dalle nuvole. Le braccia nude si toccano, si sfregano sulle curve più pronunciate.

Arrivare al dispenser di gel igienizzante è un'impresa praticamente impossibile. La marea di corpi non permette nemmeno di vedere a che punto del mezzo si trova, figurarsi a utilizzarlo. Uno studente, che sta parlando con gli amici (mascherina ben messa su naso e bocca), senza accorgersene colpisce una signora anziana con lo zaino che ancora porta sulle spalle. Una, due, tre volte. «Ehi, almeno togli lo zaino e tienilo in mano! Che comportamento è? Un po' di rispetto per le altre persone, non vedi che colpisci la signora?» lo rimprovera la donna che prima se l'era presa con l'autista.

TENSIONE

Ora cambia bersaglio dato che il conducente non le ha dato soddisfazione. Il ragazzino la guarda e non dice nulla ma scambia un cenno d'intesa con i suoi amici. «Hai capito che ho detto? Metti giù quello zaino subito» ribadisce la donna. E si sa, stuzzichi il cane che dorme e quello morde. «Ma cosa vuole, il metro di distanza?» la sbeffeggia uno dei giovani. «Scenda dall'autobus se non le piace stare stretta» gli fa eco un altro. Tanto basta per far infuriare la vicina di posto della signora che ha dato il via al siparietto, seguito con attenzione da tutti i presenti. «Come vi permettete? È una persona con più anni di voi, portate rispetto e state zitti» esclama la donna. E quando i giovanii fanno per replicare, lei riparte: «Zitti, polemici! Non dovete permettervi!».

I ragazzini stanno in silenzio per un momento, scambiandosi qualche sguardo irritato. Un uomo anziano seduto dall'altro lato scuote la testa e torna a guardare dal finestrino, pensieroso. L'autobus intanto continua a riempirsi, ad ogni fermata di via Tiziano Aspetti carica qualcuno che ha dovuto spingere per farsi largo. Si deve portare pazienza ancora per un po', almeno fino alla fermata di viale Codalunga dove scendono quasi tutti gli studenti e il mezzo si svuota per metà. Restano solo quattro o cinque persone in piedi, mentre i posti a sedere sono tutti occupati. Si ricomincia a respirare.

Silvia Moranduzzo

